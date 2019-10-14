｢我在超級南」拍照上傳　有機會拿卡列拉斯＆迪士尼音樂會門票

▲10月15日至19日在台灣設計展主展區指定點，拿牌拍照上傳至屏東縣政府文化處當日臉書｢我在超級南」貼文串，就有機會獲得卡列拉斯、迪士尼音樂會門票。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福／屏東報導

台灣設計展最後一週，屏東縣政府加碼推出拍照送音樂會門票，10月15日至19日只要在主展區指定點，持手拿牌拍照上傳至屏東縣政府文化處當日臉書｢我在超級南」貼文串，就有機會獲得卡列拉斯、迪士尼音樂會門票，每天限定2名。

為期16天的台灣設計展，展期進入倒數最後一週，縣府15日起一連四天推出｢我在超級南」拍照送卡列拉斯、迪士尼音樂會門票活動，依每日指定拍照點，15日屏東西、16日屏安村、17屏東ya及18日超級縣政區，持手拿牌在展區拍照後，當日10時前將照片上傳至文化處臉書「我在超級南」貼文串，隔日上午10時抽出2名幸運兒，名單公告於臉書，每名可獲2張門票，於音樂會現場領取。

文化處表示，配合台灣設計展，屏東演藝廳10月-12月｢南國音樂節世界之窗」系列，10月27日卡列拉斯音樂會、11月1 日及2日迪士尼兩場超級卡司特地保留部份席次給設計展參觀民眾，台灣設計展展期至20日止，還沒逛或是沒逛過癮的，到主展區拍照，就有機會獲得音樂會門票。