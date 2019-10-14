麥當勞新密語！　店員唸一串「二原薯條配冰檸」神秘代號　他愣住：真的很誇

▲男網友到麥當勞取餐，卻被店員的神祕代號逗樂了。（圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

很多人為了點餐迅速，會把食物或飲料名字簡稱，像是大冰奶就是大家都熟悉的說法，不過，一名男網友日前打電話訂麥當勞時，店員向他確認餐點卻說，「二ㄩㄢˊ是嗎？」讓他頓時一頭霧水，心想這是什麼神奇的新名詞，最後才知道原來是店員把「簡稱」發揮到極致。

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▲店員之間有彼此聽得懂的簡稱，但客人根本不知道。（圖／資料照）



原PO在《Dcard》表示，奶奶日前心血來潮想吃麥當勞，於是他先打電話訂了「兩塊原味麥脆雞餐，配薯條、檸檬紅茶」，到店面取餐時，他直接和店員說他是剛剛打來訂餐的，對方回他，「二ㄩㄢˊ是嗎？」當下他滿頭問號，遲疑了一下反問，「什麼二原？」接下來店員竟然爆出一串神秘代號，「啊就二原薯條配冰檸啊！」

他當下徹底傻眼，心想店員到底在唸什麼奇怪暗號，於是愣在原地不發一語，在一旁的其他店員默默解釋，「兩塊原味麥脆雞餐，搭配薯條跟冰檸檬紅茶。」讓原PO頓時恍然大悟。

他意識到「二原」的意思後忍不住噴笑，店員未免也把餐點名稱縮減得太過頭，「我以後點餐就直接說，我要大克餐薯條冰可」，還諷刺地說，「我真的覺得很誇」。其他網友也表示，「之前有一個朋友外帶一杯玉米湯，店員直接對裡面喊客人外遇（玉）唷！」「我在麥當勞打工，已經快不知道麥脆雞是什麼了，因為都是說一原（一個麥脆雞）或二原，辣味就變成一辣或二辣。」

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