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金管會出招！　中小企業靠繳水電紀錄向銀行借錢更容易

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▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

中小企業由於與金融機構少有往來，或是缺少信用資產擔保，取得銀行融資困難。金管會主委顧立雄今（14）日表示，聯徵中心已在介接平台取得繳納水電、瓦斯等費用紀錄，未來可增加信用評分，以強化中小企業授信，更容易向銀行取得貸款。

立委郭正亮在財委會質詢時指出，保險局都會調查保單覆蓋率，但銀行局卻沒有把企業覆蓋率或個人覆蓋率作為金融業務發展指標的依據，部分中小企業與金融機構少有往來，缺少信用資產擔保，無法取得銀行融資，建議金管會應引入新科技，像是P2P（網路借貸平台），到2018年為止，台灣P2P市場總規模不到20億元，遠不及南韓、大陸及美國，為何會落後這麼多？

請繼續往下閱讀...

金管會主委顧立雄表示，台灣目前有聯徵中心，對於信用資料蒐集相當完整，但這確實是傳統金融，至於取得行為數據涉及個資，因此監理機關核准相對小心，必須在當事人授權的情況下，透過某個介接平台取得繳水電、電信等資料，也可增加信用評分。

金管會銀行局長邱淑貞進一步說明，國發會目前推行MyData計畫（數位服務個人化），在民眾授權下，政府相關公開資料，包括戶政、金融、車籍等，都可在該平台上查詢，金管會也同意介接相關平台，以後民眾在聯徵中心也可一站式申請各項信用資料。

此外，聯徵中心也會介接經濟部繳納水電、瓦斯的平台，企業若同意的話，也可授權給銀行查詢繳費紀錄，以輔助銀行查核速度，而電信部分，則因不是政府單位，因此該平台無法介接，銀行局希望能夠運用該技術，加快中小企業的授信。

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