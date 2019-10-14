「奸商與吸血鬼當道！」南山小股東痛批尹衍樑與杜英宗硬引新系統　害業務員被罵到臭頭

▲南山人壽前董事長杜英宗、潤泰集團總裁尹衍樑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／採訪報導

「公司買這什麼100億元的爛系統？在客戶那竟然一直無法登入！」南山人壽小股東向《ETtoday新聞雲》記者爆料，自從南山人壽「境界」新系統上線，超多問題無法解決，包括資料比對、客戶權益，現在連輸入密碼都不一定能登入，重設密碼10次以上就是無法使用，害得業務員被客戶罵到臭頭，「這家公司沒有誠信可言，奸商和吸血鬼當道。」

這名南山股東抱怨，密碼每次出現問題，好像是系統的機制，固定90天的時間循環要求重新設定密碼，但每次設定完隔天就不能登入，換了客戶的手機和網路，才可以進行作業服務。

有次，業務幫客戶用系統查閱保單，光是查保單就查了2個小時，然後還有保單收費的問題，逐一校對就浪費了幾個小時，「境界新系統有800萬份保單，你要我們每個人這樣查？」

「我們的業務員是最可憐的……」南山股東說，總公司一直不肯放下身段來談後續的解決方式，不斷說「這是個案」，金管會也不懂這些系統在幹嘛，但最主要的就是前董事長杜英宗一意孤行導致這些問題發生，嚴重影響整個公司的形象，客戶不信任業務員，股東的權益也受損。

這名股東無奈訴苦，南山人壽的所有一切都是業務員一起創造出來，如今南山人壽的品牌卻再也沒有任何誠信可言；就算是杜英宗下台，換上尹衍樑的兒子代理南山人壽董事長，也不一定能有效解決這些糾紛，「我給他們取名一個叫奸商、一個叫吸血鬼，他們吸乾南山的錢、吸乾股東的錢，就是這樣！」