「挨批虐待移工」蘇澳漁民抗議被霸凌　李麗華：事實！我不需要道歉

▲▼未善待移工說，蘇澳漁民抗議被宜縣漁工職業工會秘書長李麗華霸凌。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

南方澳斷橋造成6名移工罹難，宜縣漁工職業工會秘書長李麗華在媒體報導中說，移工船上生活環差，且休漁期未給付移工薪資等。此舉，14日引發漁民反彈，抗議認為被霸凌，且李所說不實，要李道歉不然將抗爭提告。李說：「我絕對不是以偏概全，我不需要道歉」。

「拿的是2012年資料，現在這種情況早就改善了，不實指控，霸凌啦！」，14日蘇澳區漁會總幹事陳春生與漁民們指出，宜縣漁工職業工會秘書長李麗華在談話性節目聊漁工待遇，稱船主在休漁期間不給薪水、漁船上環境惡劣等，資料用錯了。

陳春生等人並出示薪資單，反駁李麗華不實指控的說，或許在早年有這種狀況，不過近年來即便在休漁期間都一樣會給漁工薪水。

南方澳漁民出身的縣議員林棋山說：「漁民看待漁工是自己兄弟」，船上睡鋪不能太寬，因漁船受風浪一搖晃，人容易從寬的床掉下來受傷，台籍船員也是這樣睡，沒有不善待移工之事，李麗華「一竿子打翻一船人」。船主董燕山強調，真有李麗華所說，他的漁工少則5年多，長則10幾年的跟他工作，移工為何不換雇主？

▲▼宜縣漁工職業工會秘書長李麗華強勢說，她不需要向漁民道歉。（圖／記者游芳男攝，下同）

李麗華強勢回應說：我不需要道歉啦，媒體報導中，也不是只有我一個人講，也有阮神父及移工現身說法，不是我去道歉就OK的，這些都不是我自己一個提出來的案例，阮神父也有提出案子，所以這些不應該要我來道歉的。

至於漁民要求面對面講清楚，李麗華說：是他們要來跟我講清楚，到底漁民在意的是那一點，或是我講錯了那一部分，我絕對不是以偏概全，我跟阮神父都不是只有一個案例啊，怎麼會要我一個人去面對所有漁民並跟他道道歉呢？

►「時間對我們來說完全沒用！」

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