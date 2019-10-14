韓國瑜競總再添3將！周錫瑋、姚江臨、曾銘宗擔任副總幹事

▲韓國瑜、周錫瑋。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜競選辦公室14日宣布，將由前台北縣長周錫瑋、國民黨中常委姚江臨以及國民黨立委曾銘宗擔任韓國瑜競選總部副總幹事，讓韓團隊再添新血。

韓國瑜競選辦公室表示，曾擔任過台北縣長的周錫瑋擁有雙碩士學位，一直給外界能文能武的印象，他在台北縣長任內時成功治理淡水河，政績有目共睹，在台北頗具聲望；周錫瑋在初選後一路力挺韓國瑜，韓團隊也相中他的特質，特別商請周錫瑋來深耕基層，為選情加分。

另外，曾任財政部次長的現任立委曾銘宗，不但擁有財經專業背景，更從基層公務員一路打拚到現在，跟民進黨政府滿滿的空降「肥貓」相比，實力有目共睹；國民黨中常委姚江臨曾任台電工會理事長，一直相當關心勞工權益，理念和「莫忘世上苦人多」的韓陣營相符，未來也將在選戰中借重其長才。

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