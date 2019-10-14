台中消防兩殉職英雄捐款專戶開設10天　善款湧入570餘萬元

▲▼西屯分隊謝志雄、張哲嘉2勇消支援大雅違章鐵皮工廠火警命喪火窟。（圖／台中市消防局提供）

記者唐詠絮／台中報導

台中市消防局特搜大隊西屯分隊員張哲嘉與謝志雄2人，3日在大雅鐵皮屋工廠的火警中，不幸殉職讓各界為之哀慟，兩人將在15日上午舉辦告別式，消防局也為他們設立捐款專戶，希望遭逢遽變的家屬能得到及時的援助，截至下午為止，已有570餘萬的善款湧入。

打開消防局的官網就可以看到黑白頁面的捐款專戶，消防局表示，打開消防局的官網就可以看到黑白頁面的捐款專戶，消防局表示，罹難的2明消防員，家中經濟頓失依靠，因此設立捐款專戶作為殉職消防同仁子女教育補助費用和親屬(父母)扶養費用。

負責整場告別式的華梵禮儀公司，全額吸收2名消防員的費用，讓家屬不必再為籌措喪事款項傷神；另外正在南屯區公所舉辦畫展的第6大隊南屯分隊長謝嘉益，與妻子王美容拋磚引玉，共同捐出6幅畫作義賣所得14萬元，喚起社會大眾的重視。

捐款專戶從事故發生的隔天，也就是4日開始至今，整整10天，已經收到個人、企業、公司及醫院等等的捐助，截至目前為止有287筆的捐款紀錄，總計有570餘萬元，讓家屬感受到滿滿的關懷與源源不絕湧入的愛心。

消防局同時也接到許多民眾的電話詢問，何時會關閉帳戶，消防局對此也表示，雖然2名消防員的公祭時間訂在明天，但捐款帳戶不會因為告別式而關閉，日後會視捐款狀況而定，目前專戶仍能接受各界捐款。

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