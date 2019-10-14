外送員車禍身亡　北市分三路勞檢外送平台

▲外送員3天2死。（合成圖／記者沈繼昌、張君豪攝）

記者陳家祥／台北報導

餐飲外送服務盛行，北市13日發生uber eats外送員車禍不治案件，勞動局勞動檢查處隨即在14日要求兵分三路，針對uber eats總公司、uber eats合作之貨運公司及Foodpanda總公司於今日進行勞動檢查，目前檢查仍持續中，將檢視契約等資料，確認平台業者是否為外送員雇主，若有雇傭關係就會要求平台業者負起應有責任。

針對新型態外送平台經濟，勞動局曾在108年8月30日召開平台業者座談會，業者承諾會做到相關職安衛之要求及提升外送員意外險之保障；10月9日舉辦「108年平台經濟對勞動權益之挑戰勞動論壇」，業者亦表示熱意接受政府輔導，共同維護外送員安全，勞動局也將持續要求外送平台業者落實職安衛防護措施。

勞動局賴香伶局長進一步表示，連最高法院也認為「基於保護勞工之立場，一般就勞動契約關係之成立，均從寬認定，只要有部分從屬性，即足成立。」。站在保護外送員的立場，至少使外送員具「準勞工」的身份，取得社會安全網的基本保障。

賴香伶提醒，企業應以永續經營觀點來重新思考社會責任，共同為企業永續與勞動者權益保障間創造多贏，加強員工、外送員福利與職業安全維護。

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