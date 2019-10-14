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iPhone新機給力！可成9月營收突破百億　Q3營收季增七成　

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▲▼iPhone 11。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone 11。（圖／記者邱倢芯攝）

記者周康玉／台北報導

受到iPhone新機拉貨效益發酵激勵，可成（2474）今（14）日公布9月及第3季營收傳捷報。9月營收突破百億元 來到104.11億原，為歷年同期次高，第3季營收達278.16億，季增73%，為歷年第三季新高。

可成9月份營收104.11億，月增19.1%、年增12.7%，為歷年當月次高，然而受到上半年部分月份營收水準過低，今年前9月的合併營收僅596.95億、相較去年同期662.51億減少9.9%

請繼續往下閱讀...

可成第3季營收278.16億，季增73%，年增10.9%；本季營收為歷年第三季新高；

可成表示，九月以及第3季營收成長主要來自於新產品的貢獻；展望未來，預期第4季營收較第3季仍有相當的成長、符合全年季季高的走勢。

法人表示，受惠iPhone11 新機需求優於預期，可成為主要機殼供應商，加上明年上半年 iPhone SE2 平價新機有助提升淡季營收，訂單能見度更加明確，表現強勢。此外，外資普遍看好金屬機殼產業谷底已過，受惠iPhone11、MacBook及5G iPhone需求，將推動可成金屬機殼業務一路旺到明年。
 

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