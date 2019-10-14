請假前夕參觀海音中心　韓國瑜不鬆口狂打太極：照既定程序



▲高雄市長韓國瑜參觀海音中心。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜將在15日開始請假拚大選，在正式請假前夕，韓國瑜安排行程到海洋流行音樂中心工地聽取簡報，並參觀大型室內表演廳及戶外表演空間， 他提到很多年輕朋友非常期待，第一標、第二標工程進度也超前，今年年底就會辦第一場試營運的大型活動，但對於請假議題韓國瑜還是不多談，表示「請假都會照既定的程序」。

▲高雄市長韓國瑜參觀海音中心。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜於請假前一天，特地視察海洋文化及流行音樂中心工程進度，他提到「我們新團隊上任之後，對於海洋文化音樂流行中心工程非常的關注，第一標大概目前超前工程超前4%左右，第二標工程超前約11%，我們為什麼這麼急著要趕這工程？因為我們知道很多年輕的朋友，都很期待有一個屬於自己的娛樂世界，海洋音樂流行中心一定可以滿足很多年輕的朋友，那今年年底會有第一場大型試營運的活動，到明年八月驗收完畢後，也會安排一系列活動」。

▲十月好書推薦，韓國瑜朗誦《與海為鄰》。（圖／記者洪正達攝）

至於各界最關心的請假拚選戰議題，韓國瑜不願多談，僅說「所有請假都會照既定的程序，然後向所有關心的朋友來報告，這一點可以確定」，接著前往駁二藝術特區視察，並進行十月好書推薦，朗誦作家余光中新詩《與海為鄰》，沿途受到民眾熱情歡迎。