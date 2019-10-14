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想要iPhone舊換新　「捷徑」先替你測試手機功能正不正常

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▲▼iPhone捷徑功能。（圖／記者邱倢芯攝）

▲透過iPhone捷徑功能，就可以初步地替自己的iPhone進行健診。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

現在有許多人若是想換新iPhone，大多會選擇手機舊換新的方式來讓新iPhone好入手一點點，不過每次舊換新之前，若是可以先知道某些功能正不正常，總是可以讓自己心中有個底；3C達人Tim哥就教了二招「捷徑」方式，來讓你確定手機功能是否正常，以及電池目前的健康度。

在測試功能方面，可以先在「捷徑」App當中設定「iOS設備測試助手」腳本；在「iOS設備測試助手」中，使用者可以進行「查看系統版本」、「螢幕測試」、「閃光燈」、「震動馬達」、「聲音」、「麥克風」、「網路測試」、「前置鏡頭」，以及「後製鏡頭」等九項測試。透過這些測試項目，你就可以確定目前手機的九項主要功能是否全數正常。

▼捷徑「iOS設備測試助手」腳本可以替你的手機進行九項功能測試。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone捷徑功能。（圖／記者邱倢芯攝）

而如果你想要了解手機電池的健康度，以及目前已充電過的次數等，也可以透過捷徑來完成；首先，先在捷徑當中製作「電池壽命」腳本，不過在製作完畢後這項功能仍不能直接使用，使用者必須要點擊「設定」當中的「隱私權」、「分析」，再點擊「分析資料」，之後螢幕上就會出現大量的分析資料。

這時候再向下尋找「Log」開頭的資料，並點選離現在時間點最近的數據，之後再點選右上角的分享鈕，並將資料分享到雲端當中，而後再進到雲端當中將上傳的資料匯出到「捷徑」，時候手機畫面便會自動跳轉到「捷徑」App，這時候再點選「電池壽命」，下方會出現「文字」、「檔案」等選項，此時只要任意選擇一個項目即可跳出分析結果。

不過要注意的是，《ETtoday新聞雲》記者實際測試發現，如果目前手機版本為iOS 13以上的版本，可能會無法下載這兩種捷徑腳本。至於iPhone的「捷徑」究竟是什麼樣的功能？「捷徑」是可以提供使用者一個更快速的方式來開啟特定功能，在設定好腳本後，使用者只要點一下，或是喚出Siri對話，即可快速完成工作。

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