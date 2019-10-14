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台北衝「臨海秘境」更方便！首都客運1579新路線　玩遍八斗子車站、海科館

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媲美多良車站，最美臨海線的八斗子車站正式啟用。（圖／台鐵提供）

▲八斗子車站有北台灣「最美臨海線」之稱，有著媲美多良車站的無敵海景。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

首都客運開新路線了！【1579】「八斗子－台北」國道客運路線，即將在15日由八斗子車站通車營運，除可滿足往返基隆、台北兩地的通勤旅次外，基隆端行經碧砂漁港、海科館、八斗子車站等觀光遊憩熱點，不用開車就可以玩遍熱門景點。

▲▼首都客運1579台北-八斗子路線。（圖／首都客運提供）

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▲首都客運1579台北-八斗子路線圖。（圖／首都客運提供）

【1579】「八斗子－台北」路線基隆端行經八斗子車站、海科館、八斗子、漁貨直銷中心（碧砂漁港）、海洋大學、祥豐街（或中正路）、中正區行政大樓（公車處）、市政府等站，經東岸高架橋、國道1號至內湖交流道，台北端行經南京公寓（捷運南京三民站）、觀光局、捷運忠孝敦化站、捷運忠孝復興站、圓山轉運站等站。

行經祥豐街路線頭末班車時間，基隆端平日05:45－22:00、假日06:00－22:00；台北端平日07:00－23:15、假日07:15－23:15；行經中正路路線頭末班車時間，基隆端平日06:00－22:00、假日06:20－22:00；台北端平日07:15－23:15、假日07:35－23:15。

首都客運表示，祥豐街及中正路平日尖峰班距均為15-20分、離峰班距30-40分；例假日班距30-40分，採里程計費，可接受電子票證（悠遊卡、一卡通、遠鑫卡、愛金卡）或投現方式付費。

台鐵八斗子車站12月啟用，壯麗海景媲美多良車站。（圖／台鐵提供）

▲台鐵八斗子車站有著壯麗絕美海景，近來成為民眾的出遊熱點。（圖／台鐵提供）

台北旅客可在南京公寓（捷運南京三民站）、捷運忠孝敦化站、捷運忠孝復興站、圓山轉運站，轉乘捷運松山線、板南線及淡水信義線上車，不用開車就能玩遍碧砂漁港、海科館、八斗子車站等熱門景點。另外，車上也提供免費Wi-Fi無線上網服務及3C充電設備，方便乘客隨時享受快速且不斷電的網路漫遊。

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