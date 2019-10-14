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焚燒五星旗！台聯赴移民署抗議　籲拒黑港警入境「抗中保台」

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▲台聯黨人員14日下午赴移民署前抗議並焚燒五星旗替反送中港民發聲 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台聯黨人員14日下午赴移民署前抗議並焚燒五星旗替反送中港民發聲 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

對於近來香港返送中抗議、港警與抗議民眾衝突越演越烈；甚至傳出有抗議者「被自殺」、遭「黑警騷擾性侵」疑雲，14日下午台聯黨率領黨員到位於廣州街的移民署抗議，台聯組織部主任周倪安率領同黨社運部主任歐陽瑞連、文宣部主任潘厚勳、動員組長黃錦庭等人到場抗議並當眾燒毀五星旗，台聯黨呼籲移民署：絕對要禁止有公安、速龍小隊背景的港警入境、移民。

▲台聯黨人員14日下午赴移民署前抗議並焚燒五星旗替反送中港民發聲 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台聯黨人員14日下午赴移民署前抗議，抗議者焚燒、踐踏五星旗替反送中港民發聲 。（圖／記者張君豪翻攝）

歐陽瑞蓮在場表示，媒體報導香港反送中抗爭目前已趨緩，但自6月12日迄今，遭拘捕者2379人，居然有三成被捕人口未成年。且鎮壓造成108起自殺案，其中「墜樓」的占大多數，有些案件更是疑點重重。

台聯黨抗議民眾認為：港警毆打記者打壓新聞自由、槍擊青少年、非法逮捕、性侵等人神共憤的獸行，將更加激化港人抗爭的衝突態勢。潘厚勳說，中共政權口口聲聲強調過去日軍侵華的暴行，現主導港警性侵未成年女學生的暴行更令人髮指！

▲台聯黨人員14日下午赴移民署前抗議並焚燒五星旗替反送中港民發聲 。（圖／記者張君豪翻攝）

台聯黨人員14日下午赴移民署前抗議並焚燒五星旗替反送中港民發聲 。（圖／記者張君豪翻攝）

潘厚勳呼籲總統蔡英文總統身為女性除應譴責外，應指示國安單位祭出禁其入境的強硬手段，讓國際看見台灣政府具體「抗中保台」決心，才是真正的「辣台妹」。

台聯黨與支持者到場呼籲移民署嚴格調查，若有港警身分背景者入境國內，應立即驅逐出境，避免成為國安漏洞，並當場向移民署代表遞交請願書後，現場以焚燒五星旗的方式，表達對中共港警泯滅人性的獸行表達強烈抗議。

對此移民署回應：台灣是民主自由的國家，外來入境、移民者只要合法並認同民主價值台灣均展開雙手歡迎其申請、移民署強調為維護國家安全，如果香港居民有「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」第9條所定「曾有事實足認為有犯罪行為」、「曾有危害國家利益、公共安全、公共秩序、善良風俗或從事恐怖活動之虞」狀況，移民署有權拒港黑警、侵害人權者來台、請民眾放心。

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