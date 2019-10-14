淘寶空運「百公斤泡鳳爪」　關務署一查麻煩了：通通來自疫區

▲財政部關務署台北關發現新竹劉男購入大批來自疫區的「泡鳳爪」。（示意圖／資料照／航警局提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名劉姓男子於2018年9月間在大陸淘寶網購入16包、每包7公斤共價值4880人民幣的「泡鳳爪」。11月被關務署查獲，發現這些「泡鳳爪」早已被農委會列為禁止輸入產品，除了讓農委會動植物防檢局消毒封存這些「泡鳳爪」外，劉男也被依違反動物傳染病防治條例擅自輸入禁止輸入的檢疫物罪嫌，依法提起公訴。

財政部關務署台北關在2018年11月間發現，新竹劉男委託東方航空貨運，以快遞方式進口他在淘寶網站購買的大批泡鳳爪，由於該批「泡鳳爪」來自於「高病原性家禽流行性感冒及新城病等動物傳染病」的疫區，早已被農委會明訂禁止輸入，但劉男仍擅自輸入進口到新竹。

檢方調查發現，劉男過去也有2件購買違禁品運送紀錄，但劉男卻表示，這些「泡鳳爪」是妻子在網站上一次下單，卻不知道對方為何會分批寄送。他提出的購物紀錄中，雖有2018年9月購買「泡鳳爪」的紀錄，但進口快遞貨物申報單卻以「五金板」輸入，明顯是掛羊頭買狗肉，檢方認定劉男早已知道賣家分批寄送，就算僅有1次訂購行為，但分數次寄送、輸入的行為，仍應分開論罪，並依違反動物傳染病防治條例擅自輸入禁止輸入的檢疫物罪嫌，依法提起公訴。

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