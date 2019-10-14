得痔瘡17年！他「屎血噴濺300公尺」...暴斃車內

▲男子長痔瘡17年，卻始終不願就醫治療。（示意圖／報系資料照）

圖文／周刊王

馬來西亞有名年約50歲的男子，長了痔瘡卻遲遲不肯就醫治療，一拖就是17年過去，近日他被姪子發現陳屍在卡車裡面，現場還留有大片噴濺的屎血，目前當地警方已對殘留的血液和糞便進行採樣，正著手調查男子確切的死因。

根據馬來西亞媒體《中國報》報導，死者身上並無任何外力傷痕，只有在他的臀部附近發現血液殘留，鑑識組除了在貨車周遭找到噴濺的屎血外，也在男子曾使用過的廁所，與300公尺外的一處草叢中，都發現留有夾雜糞便的血液。

據了解，這名中年男子近期的健康狀況亮起紅燈，他經常咳嗽不止、雙眼發黃，甚至出現呼吸困難等症狀，有名警員指出，「死者17年前就患上痔瘡，但沒有及時尋求醫治。」警方目前已將血跡和糞便樣本送交化驗，不排除死因跟痔瘡有關連，而男子的屍體也被送往醫院進行解剖。

▲男子被發現時已經死亡，現場還留有噴濺的屎血。（圖／翻攝自中國報）

這個消息經媒體報導後，也引發當地民眾關注，網友紛紛留言表示，「忍那麽久的時間，精神上和身體都痛苦」、「所以別看小它，很多人都有，以為痣瘡小事而已，嚴重會引起死亡」。也有人指出「應該是沒錢治療，只能等死。」

據了解，罹患痔瘡通常不至於危及性命，不過還是有可能會導致血性腸壞死（腸中風）、肛門中風、貧血等症狀，因此如果有症狀，還是要及早就醫治療。

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