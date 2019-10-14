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女員工控牙醫院長「一直黑白摸」　不起訴原因：她都不反抗

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▲牙醫診所院長遭女員工控性騷，檢調監視畫面判不起訴。（圖／ET資料照）

▲牙醫診所院長遭女員工控性騷，檢調監視畫面判不起訴。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市某牙醫診所49歲的許姓院長，遭女員工控告涉嫌在診所大廳，趁其不備觸摸她肩、腰、腋下、後背等身體隱私處，並曾在車內對她襲胸，由於女員工指控時間長達半年，檢方調閱診所內監視器畫面，看見女員工都未有明確反抗，與一般常情不符，難認許院長有性騷擾主觀犯意，偵結予以不起訴。

這起牙醫診所許姓院長性騷女員工疑雲，女員工指稱發生於2017年12月至2018年6月，許姓院長常在診所大廳內，趁其不備觸摸她的肩、腰、腋下、後背等身體隱私處，2018年4月某日，她搭許男便車回家，許男並趁她不備伸手襲胸；因礙於許男是院長，當下選擇隱忍，對於許男行為長達半年後，她才提告。

許姓院長坦承與女員工談話時，有伸手觸摸她，但他沒有性騷擾意圖，且他雖然是院長，也僅是股東之一、非診所主要老闆，對女員工沒有評比、打考績或指派工作的權利，而平常兩人互動輕鬆，有時晚上會單獨出遊、吃飯，絕無她所指控的襲胸行為。

檢方調閱診所內監視器畫面，曾拍到許男與女員工多次互動時，他確實有伸手觸摸女員工，但女員工都沒有迴避、嫌惡或拒絕等動作，兩人在交談、互動仍如常，期間女員工也多次搭許男便車回家或吃消夜，與一般被害反應不符，也無法排除女員工長期以來未明確表態，可能讓對方在行為上出現誤解的情形，難認許男有性騷擾主觀犯意，偵結予以不起訴。

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