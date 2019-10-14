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「2倍價」買蔡依林演唱會黃牛票遭詐　粉絲控警洩漏對話紀錄

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▲左營分局偵查隊副隊長謝正偉認為，外流的對話都經馬賽克處理，應該沒有違反偵查不公開。（翻攝左營分局臉書）

圖文／鏡週刊

本刊昨（13）日獨家報導，有一名高雄陳姓女粉絲，因搶不到蔡依林的門票，鋌而走險在臉書社團上以原價兩倍的價錢意圖購買黃牛票，後驚覺遭詐騙，向高雄市警察局左營分局博愛四路派出所報案提告。

但今（14）日卻衍生警方洩漏對話的案外案，接近中午時分，不少媒體紛紛刊出此新聞，但陳姓女粉絲生氣向本刊說到「我昨天只有跟你們說，怎麼今天連對話紀錄都被外洩」，陳女進一步指出，這些對話紀錄「資料只有給警方」，陳女不解的表示，為何只給警方的對話紀錄會流出去，又因為對話紀錄留有地址，很怕第一時間遭到報復。

陳女向本刊說「我向派出所詢問，派出所告訴我是分局流出去的，但是個資都有碼掉了」，陳女質疑表示「分局居然流出去，是給詐騙集團通風報信嗎？警察怎麼可以把筆錄裡的資料給流出去，是不是違反偵查不公開？」

20191014soc011女粉絲控訴，報案紀錄只有給警方，但不解為何會流出。

▲女粉絲控訴，報案紀錄只有給警方，但不解為何會流出。

本刊調查，據《偵查不公開作業辦法》指出，偵查機關或偵查輔助機關得適度公開或揭露偵查程序或偵查內容，但仍限於一些對於社會治安有重大影響之案件。

左營分局偵查隊副隊長謝正偉對於對話紀錄外流，則向本刊坦承是分局流出，並表示「主要是媒體關切」，陳進一步指出，被害人地址雖然已經給對方，但是警方已經在偵辦中，所以相信對方不可能馬上找被害人麻煩。

至於對話內容外流，謝則認為「黃牛票網路買票氾濫，有必要讓社會大眾知道」，讓這種犯罪手法無所遁形，並且宣導防治罪犯的，「外流的對話，都經馬賽克處理，應該沒有違反偵查不公開的。」最後強調，若被害人有遇到什麼麻煩，可以第一時間跟警方聯繫。


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