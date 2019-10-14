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視力障礙者出行免驚　Google Maps添增「語音提示」 新功能

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▲▼Google Maps步行導航語音提示功能。（圖／翻攝自YouTube／Google Maps）

▲Google Maps添增步行導航語音提示功能。（圖／翻攝自YouTube／Google Maps）

 記者王曉敏／綜合外電報導

使用Google Maps導航時，偶爾會經過一些複雜的路段，這個時候該如何確定自己在對的路口轉彎？而對部分有視覺障礙的用戶來說，難度更進一步升級。Google在「世界視覺日」（World Sight Day）當天針對旗下地圖服務Google Maps推出新的步行導航「語音提示」功能，協助視障人士能利用Google Maps安心到達目的地。

Google業務分析師Wakana Sugiyama上周四（10日）於Google官方部落格上分享Google Maps的新功能。她在文中表示自己身為一名視障人士，理解在陌生的環境中要找尋一個目的地可能是一個挑戰。而Google Maps這項新功能將使用戶在導航過程中獲得更詳細的語音指導及語音提示。

該功能將主動告知用戶其是否行走於正確的路線上，並提醒用戶下一個轉彎的距離及其正在行走的方向，若用戶不小心偏離了路線，則會發出語音通知，並重新為用戶安排新的路線。Wakana Sugiyama寫道：「這樣頻繁的與用戶確認用戶，不僅能幫助視障人士從A地走到B地，還可以讓我們獨自旅行時更加自信且放心。」

該新功能已在Google Maps的Android、iOS兩版本上推出，目前語音功能在美國支援英文、在日本則支援日文，未來也將陸續加入其他國家地區及語言。

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