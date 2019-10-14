沒有他就沒有電影！谷歌塗鴉紀念物理學家約瑟夫·普拉託誕辰218周年

Happy birthday Sir Joseph Antoine Ferdinand Plateau and thank you so much as you are the person who has rescued us from boredom.@kanak_news it's a suggestion please prepare a segment on him because without his contributional invention the journalism world would not have existed. pic.twitter.com/HWLjsccJoB — Sriyanka Sahoo (@SahooSriyanka) 2019年10月14日

▲今天是普拉托218歲冥誕。（圖／翻攝自推特／@sahoosriiiyanka）

實習記者崔子柔／綜合報導

Google週一用塗鴉來替比利時物理學家約瑟夫·安托萬·費迪南·普拉托（Joseph Antoine Ferdinand Plateau）慶祝誕辰218週年，他的發明「費納奇鏡」（Phenakistoscope，又稱詭盤）創造了運動圖像的幻覺，為電影和電影業鋪平了道路，動畫師、電影製片人Olivia Huynh依照普拉托的風格設計了三種Google Doodle塗鴉。

綜合外媒報導，普拉托於1801年出生於布魯塞爾（Bruxelles），他深入研究視覺感知後發明出這些設備，成為19世紀最著名的科學家之一，在光和顏色對人體視網膜影響的研究貢獻極大。

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普拉托發現，當眼睛直視太陽數秒後，眼睛裡會殘留一個光源的影像，他透過不斷重複地直視太陽，推算出影像在人眼中暫留的時間約為1/3秒，以這個發現作為基礎，在同一年的6月，就完成了《論光在視覺器官中產生的若干性質》論文題目，詳細解釋視覺暫留現象的持續時間、顏色和強度。

▲費納奇鏡只存在了兩年，就被別的技術取代。（圖／翻攝自維基百科）

根據這些結論，他在1832年製造了頻閃設備，設置兩個朝相反方向旋轉的圓盤，其中一個圓盤被均勻地分隔成16個扇形區，在另一個圓盤上畫上舞蹈動作的系列圖案，當兩者以適當的速度轉動時，圖像似乎融合在一起，從而產生了舞者運動的幻覺，就像現代的GIF動畫一樣，費納奇鏡只能顯示一個短的連續循環。

可能是因為普拉托早年長期盯著太陽，或是大量從事視覺相關的研究，在1843年，42歲的他徹底失明了，但他並沒有放棄學術研究，找來姪子作為助手，於1873年出版《僅受分子力作用的靜態液體實驗及理論》，並提出著名的普拉托定律。

▼Google表示，這是首次針對不同設備（桌上型電腦、移動設備和Google App）展示出不同的款Doodle作品。（圖／翻攝自google doodle官網）