「敷完臉白」代購瘋保養品　3女遭詐124萬怒告結果…公司免賠

▲美妝品牌「寵愛之名」找來侯佩岑代言，主打「生物纖維面膜」，不料竟有離職櫃長謊稱可幫忙代購，向3名大陸女子詐騙124萬餘元。（示意圖，非新聞當事品牌／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

「敷完臉白了兩個色階！」。「寵愛之名」是「拜耳迪笙」公司旗下知名美妝品牌，主打「生物纖維面膜」，找來藝人侯佩岑代言，在上海、香港等地均設有店面，不料綽號「綺綺」的101黃姓櫃長看上這股「商機」，於離職後以個人名義向3名大陸女子宣稱可幫忙代購，陸續收了124萬餘元後，卻以缺貨、改版等理由僅交付部分商品即人間蒸發；3女怒告黃女及拜耳笛笙公司，北院日前判黃女須賠124萬5440元，拜耳迪笙免賠。

據判決，黃女原為拜爾迪笙員工，她以101專櫃櫃長身分，向3名在大陸從事代購的女子宣稱可幫忙買保養品，3人於2016年9月至2018年9月間，陸續匯款至黃女的支付寶及個人帳戶達124萬餘元，不料黃女自2018年起，陸續以缺貨、改版、需湊訂製數量等理由拖延出貨，之後更人間蒸發；3名受害女子主張「拜耳迪笙」在101撤櫃後，未向黃女的客戶告知，還放任她繼續用櫃長身分向外招攬代購生意，怒向黃女及「拜耳迪笙」求償損失。

但「拜耳迪笙」查詢後，沒發現黃女以3人身分，代為購買公司商品的紀錄，且3人皆將貨款匯至黃女個人帳戶，不算與公司交易，且「拜耳迪笙」自2018年3月底於101撤櫃後，黃女自4月1日起便不再是公司員工，她離職後以公司名義回答、接單等行為，已不是公司可控管的範圍，「拜耳迪笙」認為不須為黃女個人詐欺的行為負責。

法官認為，黃女雖以櫃長身分與3名受害人接觸，但她們皆以通訊軟體私下聯繫，並依指示匯款至黃女個人帳戶，而不是親自到101購買，且3人只在意黃女是否能準時交貨，對於她如何取得商品不在意也不關心，「拜耳迪笙」內部也沒找到黃女代3女購買的紀錄，3人應僅將黃女作為代購管道，依私人委託關係請她幫忙，判「拜耳迪笙」不須為黃女個人詐欺負責，免賠；至於捲款後人間蒸發的黃女，則須賠償3名受害者124萬餘元。

腦公！你不可以賴帳喔