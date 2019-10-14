快訊／組織2017年加泰獨立公投　西班牙法院重判前副主席13年

▲ 璜克拉斯曾於2016年1月至2017年10月期間擔任加泰自治政府副主席。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙加泰隆尼亞2017年進行獨立公投，最終失敗收場。如今2年時間過去，西班牙馬德里最高法院14日做出判決，前加泰自治政府副主席璜克拉斯（Oriol Junqueras）2017年因組織獨立公投，當局依據「煽動叛亂」、「濫用公共資金」的罪名將他判處13年徒刑，且禁止擔任公職13年。

綜合衛報、彭博、華盛頓郵報報導，西班牙最高法院7名法官在周一做出裁決，也宣告這場歷時4個月、聽取422名目擊者證詞的里程碑式審判告一段落。根據最高法院的聲明，加泰隆尼亞在獨立公投舉辦之後，釀成約莫一個月的動亂，除了璜克拉斯之外，其他8名活動人士也被分別判處9至12年徒刑。

報導指出，加泰前外交首長洛梅瓦（Raul Romeva）、前政府發言人圖魯（Jordi Turull）、前勞動部長巴薩（Dolors Bassa）被判處12年徒刑，前議會議長佛卡德爾（Carme Forcadell）、前內政部長佛恩（Joaquim Forn）、先前負責自治區基礎建設的魯爾（Josep Rull）被判11年6個月，具有影響力的獨派運動領袖伊薩特（Jordi Cuixart）與桑傑士（Jordi Sanchez）被判9年。此外，另有3名獨派領袖因不服命令被判有罪，處以罰款、禁止擔任公職。

加泰隆尼亞2017年10月發起獨立公投，被視為1975年獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）去世以來最嚴重的政治事件。

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