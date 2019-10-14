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台灣想爭香港金融中心有3劣勢　顧立雄：年底前打通OBU、DBU渠道

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▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

香港反送中抗爭延燒，外界擔憂是否撼動亞太金融中心地位，立委曾銘宗今（14）日關切台灣若想要部分取代香港，有什麼優劣勢？金管會主委顧立雄表示，香港有稅賦、資金自由移動、英語系國家等3大優勢，而「他們的優勢就是我們的劣勢」。

立委曾銘宗在立法院財委會質詢時表示，香港資金有外流情況，恐怕影響亞太金融中心的地位，台灣是否能部分取代，從外資銀行預估，近4個月以來香港資金已移出40億美元，且移往新加坡，若作為區域金融中心，台灣的優劣勢又是什麼？

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金管會主委顧立雄指出，香港與台灣相比有3大優勢，包括稅賦、資金自由移動與英語系國家，因此區域總部願意設在香港，而「他們的優勢就是我們的劣勢」。

至於台灣是否能部分取代，顧立雄則說，台灣現有OBU（國際金融業務分行），很多台商子公司利用OBU作為資金調度中心，另外理財商品也可考慮在台商或跨國企業給予更大的商品彈性，吸引他們考慮將台灣做為理財中心。

顧立雄強調，OBU是一個境外虛擬理財和調度的地方，很多廠商仍需要實體的地方，未來不管是服務面、商品面或帳戶，OBU可以做的也讓DBU（外匯指定銀行）來做，讓這兩之間有渠道可以放寬，預計在年底會有定案，而與利率及匯率相關的商品，則要與央行來研議。

曾銘宗也提及，他當年擔任金管會主委時，2016年9月台灣在全球金融中心排名最好的成績是21名，但顧立雄任內最好則是27名，到了今年3月更是退到34名，當時曾說要採取相關措施來因應，因此詢問明年3月可進步到幾名？

顧立雄表示，「我們會來努力」，同時也提出瑞士世界經濟論壇（WEF）今年給予台灣金融體系的排名是第6名，可見各有各的指標，應從指標的弱項來加以改善，強化金融的競爭力與創新力。

顧立雄會中進一步說明，每個金融市場所在的國家，都有其相對的優劣勢，以台灣為例，優勢是在金融上的創新，應用數位金融，所以要開放純網銀，來帶動國內銀行的數位金融發展，而劣勢則是資本適足率，儘管之前要提高系統性重要銀行的資本適足率，但並非是金管會單獨要求，而是國際上的趨勢，若要打海外盃或亞洲盃，外界關注的是資本適足率，反而不會看核心資本適足率有7%、8%就足夠了，整體來看國銀的資本適足率達11.5%，仍不足以支撐打亞洲盃，因此要有自我要求。

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