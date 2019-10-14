高關懷少年變搖滾樂團全台巡演　自律聯盟與勞部攜手助百人多元就業

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▲▼勞動部勞動力發展署今(14)日舉辦「多元培力共享會」。（圖／自律聯盟提供）

▲勞動部勞動力發展署今（14日）舉辦｢多元培力就業計畫社會創新案例製作訓練計畫｣之多元培力共享會。

實習記者蔡欣娣／綜合報導

勞動部勞動力發展署今（14日）舉辦｢多元培力就業計畫社會創新案例製作訓練計畫｣之多元培力共享會，邀請上百家已在台各地開花結果的輔導單位，齊聚回娘家，透過紀錄影片分享成功案例成果，且邀請多元就業計畫相關企業、單位及業師一同座談，另安排兩位來自日英的重量級社會創新講者專講，探討各國政府投資社區及勞動力的現況。

藺子及大改樂團就是上千家的成功案例的參考典範。藺子創辦人廖怡雅表示，勞動部的培力計畫，透過計畫的輔導資源，讓她在摸索如何傳承藺草工藝時，有穩定的經費來源，同時學習到品牌建立、行銷能力、經營管理等能力，把資源串聯，兼顧市場需求，逐步將藺草品牌化。現今已成為一家社會企業的藺子有更遠大的目標，希望將累積創造的價值跟利益，帶給整個鄉鎮，達到真正的社會影響力。

請繼續往下閱讀...

大改樂團，來自更生團契附設桃園少年之家的一群青少年，曾是迷失方向而犯錯的飛行少年，如今回到生命常軌，到全國各監所、校園巡迴表演，一年有超過三十場演出。大改樂團的推動者張進益牧師提到，勞動部的培力就業計畫不單是補助人事費用，同時導入專才及專業課程，並培養興趣，建立穩定收入，創造青年夢想平台及未來就業發展。

▲▼勞動部勞動力發展署今(14)日舉辦「多元培力共享會」。（圖／自律聯盟提供）

▲勞動力發展署副署長施貞仰參觀茶山社區攤位。（圖／自律聯盟提供）

發展署副署長施貞仰表示，秉持「開發潛在勞動力、增進勞動參與」的政策方針，自2002年起，推動「多元就業開發方案」，結合非營利組織如地方發展協會等，扶植在地產業，提供弱勢者就業機會，舒緩失業問題；2007年起推動「培力就業計畫」，依非營利組織需求，提供諮詢輔導及教育訓練，並解除部分進用限制，以利年輕人返鄉或留鄉發展，同時協助非營利組織朝向自給自足的方向永續經營。

上述兩大計畫迄今，執行單位累計推動一萬多項計畫，包括推動文化工藝傳承、原民產業發展、在地創生的農業推廣等，促進在地產業發展、增進社會公益，也協助提供青年、原住民、二度就業婦女、弱勢經濟的家庭約14萬餘人次就業。

署長進一步強調，2012年起也引進社會企業之理念，鼓勵創業，強化經濟性發展的可能，重視且欲扶持團體於經濟面的自主性，因此會給予創業或非營利組織轉型社會企業的長期諮詢與輔導。近年更加強社會企業議題擴散及商品行銷，經由經驗分享樹立標竿學習；運用育成輔導資源，鼓勵新創社企，以推動社會企業發展，透過創新商業模式解決社會問題。

▲▼勞動部勞動力發展署今(14)日舉辦「多元培力共享會」。（圖／自律聯盟提供）

▲余宛如立委到場致詞。（圖／自律聯盟提供）

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