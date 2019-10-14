上個月「搭霸王車」新北到宜蘭　這個月又吃冰不付錢！判拘役90天

▲林男從新北市搭乘計程車到宜蘭，下車時卻表明沒錢付車資。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，本案無關）

記者廖安莘／宜蘭報導

一名林姓男子7月30日晚上9時許，從新北市搭乘計程車到宜蘭，下車時他卻表明沒錢付2350元的車資，氣得司機當場載他到警局。不料，林男犯後仍不知悔改，8月16日又到一間雪花冰店吃「霸王餐」。宜蘭地院審理時，發現他是慣犯，依詐欺罪分別判他50日拘役，合併應執行90天，得易科罰金，罰金則是他欠下車資、冰錢的37倍。

檢警調查，林男7月30日於新北市板橋火車站前，搭乘一輛計程車到宜蘭找朋友，不料，到達目的地時，他卻表明沒錢付。司機見狀，認為林男是故意所為，便直接載他到警局報案。

但林男犯後仍不知悔改，8月16日晚上8時，於宜蘭縣一間雪花冰店，向許姓業者點了一碗40元的剉冰，吃完後還沒付帳，隨即騎自行車離去。許姓業者見狀後追出去，林男坦言沒有錢可以付。業者質疑林男蓄意吃霸王餐，憤而向警方報案提告。

宜蘭地院審理時，發現林男為慣犯，曾在雲林以同樣的手法詐財，經判決確定，才剛執行完畢，又故意犯上述兩項罪刑，因此構成累犯要件。法官認為，林男不思循正途獲取所需，明知道自己沒有能力支付，仍刻意搭乘計程車以及到店消費，使計程車司機、店家業者受到損害。

法官審酌，林男詐得不法利益價值合計約2390元，考量他的狀況及教育程度等，兩案分別判處拘役50日，合併應執行為90日，得易科罰金9萬元，罰金則是他欠下車資、冰錢的37倍。

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