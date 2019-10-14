原鄉賄選「不名譽」被拒參加親友婚禮　屏檢反賄影片暖心訴求

▲屏地檢署檢拍攝3支原鄉微廣告反賄選影片，14日在台北市內湖區區舉行「原鄉反賄，從心開始」首映會 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署以跳脫以往反賄選方式，結合公益並運用少數經費方式，集合一群菁英，拍攝3支原鄉反賄選微廣告影片，14日在台北市內湖區區舉行「原鄉反賄，從心開始」首映會，檢察長葉淑文用暖心的請求，「不要讓賄選出賣原民部落的純樸。」

▲▼屏東地檢署檢察長葉淑文（左起）前棒球國手鄭鴻達、許常德。

出席這場首映會的有音樂製作人許常德、前棒球國手鄭達鴻、法務部政務次長蔡碧仲、最高檢察署檢察總長江惠民、臺灣高等檢察署檢察長王添盛、法務部保護司長黃玉垣、檢察司長王俊力、高雄高分檢檢察長楊治宇、屏東地方檢署檢察長葉淑文等人。

葉檢察長表示，原住民鄉的朋友很純樸，往例若有因賄選案件被調查，若是確實有收賄，通常原鄉的朋友們接近百分百都會承認，所以查察賄選案件中，原鄉賄選案件是最多也是最容易被抓，且也是判刑定讞最多的一個族群。

她說，經她深入屏東原民部落瞭解後，她發現呼籲原鄉反賄選是很有用的，尤其是年輕一代的原民朋友，他們均能理解因賄選被查獲、進而至法院受審是極其丟臉且不名譽的事，甚至會嚴重影響到，若親戚朋友結婚，也將因其個人賄選案件影響，讓其等不會受到親友邀請參加婚禮。

葉檢察長認為如能透過廣告、名人推薦，可以在最短時間內完成原鄉反賄宣導的願望，因此透過屏東看守所所長李進國的推薦，找了行銷策劃專家許常德老師協助。許老師聽了這個起心動念就被感動了，於是找了更多的專家來義挺，以最低的經費，拍了3支微電廣告片，影片還做了3D動畫。

許常德老師表示，今日微廣告能在此首映，都要感謝動畫公司的支持，微廣告影片中音樂人的幫忙，前棒球國手鄭達鴻站台，光電公司場地支援及幕後工作人員。德希望每個候選人都能觀看這些微廣告影片，尤其是總統候選人，如果可以支持這樣由民間自發性的活動實施反賄選，相信一定可以大幅降低賄選發生。

3支原鄉反賄選微廣告影片分別是「微笑婉拒賄選篇」、「棒球篇」及「耆老篇」，尤其「耆老篇」沒有腳本，由耆老說著以前賄選候選人都是發醬油或沙拉油之類的物品給選民，但後來改成拿現金賄選，導致離原鄉純樸的心愈來愈遙遠。