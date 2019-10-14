Max ＆ Co.萬元包2千買得到　禮客周年慶10／18起滿3千送3百

▲禮客2019周年慶推精品2折起，Max & Co.都會風格手提肩背兩用包，原價10,100元，特價2,020元。。（圖／禮客提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

主打「都會型」的禮客OUTLET，台北內湖、公館2據點的周年慶促銷，也即將在10／18至11／4期間開跑，今年檔期比去年天數加長30%，公館店更首次祭出消費滿3,000元送300元抵用券的回饋，比去年5,000元的門檻再降低，主打Givenchy、Max & Co.等名品2折起優惠外，還有超過百款「網紅鞋」2,000元有找搶年輕客。

▲（左）Puma男款CELL VENOM復古老爹鞋，原價3,680元，特價2,590元；（右）SKECHERS潮流襪套休閒女鞋，原價2,790元， 特價1,790元，以上均為內湖店。

近年OUTLET在台市場版圖越來愈大，唯一會舉辦週年慶促銷的「禮客OUTLET」，今（10／14）也公開周年慶方案，10／18至10／27促銷期間，內湖一、二館單筆滿5,000元送500元抵用券；公館店首度單筆消費滿3,000元送300元抵用券。

▲Hama Boutique專櫃Givenchy鉚釘時尚肩背手拿兩用包，原價78,800元、3折優惠23,640元。

而今年為刺激消費，也首度在第二波推出滿千送百回饋方案，10／28至11／4期間，內湖與公館3店消費單筆滿6,000元送300元抵用券。另也推出餐飲抽獎，祭出215歐廚100盎司牛排、巨無霸西班牙海鮮燉飯、長達近40公分的維也納炸豬排等10人份餐飲，消費滿1,000元即可參加抽獎。

內湖店Hama Boutique專櫃推出Givenchy鉚釘肩背手拿2用包，原價78,800元，特價23,640元，下殺3折；Max & Co.手提肩背兩用包原價10,100元，特價2,020元，下殺2折。此外，近期潮流鞋款包括老爹鞋、襪套鞋等，Puma CELL Venom、SKCHERS、Adidas等品牌也到齊，近半數單價2,000元有找也能挖寶。

▲（左）內湖店ROOTS迷彩連帽潮流外套，原價3,280元，特價1,640元；（右）公館店POLAR BEAR經典Gore-Tex風衣外套，原價14,800元，特價5,999元。

禮客OUTLET表示，精品銷售佔比在周年慶期間會大幅成長2倍，目前店內業績最高的業種分別為運動休閒、戶外Outdoor與高爾夫用品，公館店也邁入第10年，明年會進行改裝作業，再引進更多國際品牌與新櫃讓民眾嚐鮮。