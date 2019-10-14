洛杉磯僑胞力挺！林飛帆為蔡英文造勢：團結是選舉主旋律

▲民進黨副秘書長林飛帆。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

2020大選蔡英文拚連任，10月12日起在美加地區陸續成立7個後援會。民進黨副秘書長林飛帆於台灣時間14號上午6點半出席洛杉磯造勢大會，吸引約600人到場參加，他在致詞時強調，「團結是這次選舉的主旋律」，呼籲僑胞無論如何都儘量趕回台灣投小英總統一票。

林飛帆、新北市議員何博文跟外貿協會副董事長莊碩漢參與洛杉磯造勢大會。洛杉磯後援會會長田詒鴻致詞時向現場鄉親呼籲，蔡總統做了很多改革，需要再四年的時間，而且國會要能持續過半，改革之路才能堅持。造勢大會氣氛熱絡，當地僑界及後援會幹部約有600人出席。

何博文在演講特別感謝海外僑胞長期對台灣民主的支持，並提醒鄉親民主是可能會倒退的，因此他號召洛杉磯僑胞明年大選回台灣投票。

林飛帆代表總統授旗授證，並強調，這次選舉中共積極用各種方式介入，上月在一周內斷我兩邦交國就是方式之一，其目的就是拉民進黨下臺，他請各位鄉親一定要做總統的後盾，支持總統連任跟國會過半。

此外，不少僑胞好奇林飛帆加入民進黨的原因，林飛帆在演講中表示，除了認同蔡總統的施政方向外，也特別強調在黨主席卓榮泰的改革，主張變陣型跟大對話，就是要讓民進黨走出去年1124敗選的泥淖、更接近社會，讓更多年輕人加入，這也是他跟許多年輕人加入民進黨的原因。

最後，林飛帆呼應何博文談話，他笑說，海外鄉親們如果買不到機票也要坐船回台投票，這次是最關鍵的選舉，請回台將總統、立委跟政黨票都投給民進黨，讓改革轉型不再回頭。

接下來，林飛帆將飛往多倫多參加當地造勢大會後回台；行政院前院長長賴清德將從歐洲抵達舊金山，代表黨中央跟競選辦公室接續海外造勢團結的舊金山、芝加哥、華府、紐約四站行程。

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