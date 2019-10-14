心痛2名年輕外送員殞逝　台南藍軍要求市府鼓勵外送員成立或加入工會

▲痛心兩名年輕外送員殞逝，台南市議員王家貞、蔡育輝、林燕祝、蔡淑惠痛批，外送員為錢拼生命，卻遭不平等的承攬契約壓榨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

痛心兩名年輕外送員殞逝，台南市議員王家貞、立委參選人蔡育輝、林燕祝、蔡淑惠聯合召開記者會痛批，外送員為錢拼生命，卻遭不平等的承攬契約壓榨，要求市府依職責積極稽查新興外送行業員工，到底有無加入工會勞保，勞工局等單位坦承還沒行動，但11月會開論壇。

市議員王家貞、立委參選人蔡育輝、林燕祝、蔡淑惠等市議員，拿著一張張一家機車四載、老夫妻雙載、和外送員慘死的手板，聯合召開「死了兩個外送年輕人之後，永遠在補破網的政府……」記者會，邀請勞工局、法制處、交通隊應邀出席。

王家貞議員指出，少子化已是國安危機，但短短國慶日這幾天，卻有兩條寶貴的年輕生命，為賺微薄工資喪失了生命，其中1位為分擔家計才上工兩天，看到這樣的新聞讓人非常痛心，他們用快來搶錢，外送的車是他們自己的，油是他們自己的，但保護勞工的權益何在？台南市政府可曾提供專業協助？

台南第一選區立委參選人蔡育輝表示，現在很多人叫外賣不論是飲料或食物，外送新興行業因此崛起，但外送員跟雇主間的法律關係卻被定位為承攬關係，也因為是承攬所以外送員既沒勞保也沒健保，身家性命一點保障都沒有，其實問題很簡單，只要勞保局依職責清查外送公司有無登記，出面輔導外送員成立工會或加入相關職業工會，按件計酬的外送員就不會因車禍家破人忙毫無保障，這是市政府立刻可以協助外送員的。

第四選區立委參選人林燕祝用沙啞的聲音說，年輕人用生命來提醒政府，政府不要每次發生事情才來面對，外送員人數越來越多，政府怎會讓雇主以承攬關係來處理僱傭關係，讓外送員無法獲得保護，政府法令永遠跟不上時代，她認同地方政府應輔導外送員成立工會，勞工局應儘可能動員人力進行清查工作，也希望外送員之死能喚醒中央和地方政府重視勞工議題，不要讓悲歌再起。

第五選區立委參選人蔡淑惠，則怒批外送員的契約不平等，因為台灣景氣糟，年輕人找不到工作，大批外送員從手機搶訂單，在一定時間內要送達，為錢拼生命，實際從事的行業行為已超越承攬，政府卻讓外送員跟雇主關係定位為承攬關係，根本不符勞動基準法，勞工局應積極出面了解外送雇主是否合法、是否壓榨勞工，看看年輕的打工族薪資是否符合最低實薪。

主席王家貞做出3點決議，要求勞工局積極鼓勵外送員成立或加入工會，民進黨政府不要只會選舉綁樁，事關人民權益的保障永遠慢半拍，勞工局、法制處和交通隊應成立聯合輔導外送員的平台維護勞工權益。

勞工局職安處長許禹錦坦承，目前尚未清查和輔導外送員加入職業工會，但11月上旬會召開外送平台論壇。法制處科長曾柏欣說，因為政府目前仍認定外送是承攬關係，所以外送員出狀況只能依侵權行為請求損害賠償。而市警交通大隊副大隊長方明海也說，會加強安全駕駛安全宣導。

台南市勞工局指出，有關近期外界關心美食外送平臺送貨員勞動權益議題，勞動部職安署已於2019年10月2日訂定「食物外送作業安全指引」，要求業者落實交通事故預防及處理、熱危害防止等安全管理作為，且於颱風天等惡劣氣候下應停止從事食物外送作業，以維護外送員之生命安全。



按2019年5月17日修正生效之勞動基準法第2條第6款，勞動契約乃指約定勞雇關係而具有「從屬性」之契約。另按司法院釋字第740號釋示意旨，可從勞工是否自由決定勞務之給付方式（人格從屬性）及是否負擔業務風險（經濟從屬性）為判斷雇傭關係是否存在。此外，亦可從勞工是否納入雇主之組織體系及是否獨立作業為斷（組織從屬性）。舉例而言，是類外送員如到離勤需打卡（或回報上下班時間）、請休假需依公司規定辦理、執行業務過程中有疏失時，雇主會對其懲戒、接受雇主之指揮與調動（如：於指定時間內需待命提供勞務）、需親自提供勞務，不得委由他人為之、與同僚間有互助之義務（或分工狀態）等。基於保護勞工之立場，只要有部分從屬性關係，均視勞動契約之成立。因此，美食外送員工作契約究屬僱傭契約或承攬契約，仍應依個案事實認定，不是業者說承攬就是承攬。



另勞工局採取下列措施:一、將鼓勵外送人員成立工會或加入乳品飲料派送職業工會、台南市食品雜貨運送職業工會、台南市各業工人聯合會、台南市勞動力服務人員職業工會、台南市日用品運送服務職業工會、台南市勞動力援助人員職業工會、台南市派遣服務人員職業工會、台南市飲料運送服務職業工會、台南市陸上運輸服務人員職業工會、大台南勞動力服務人員職業工會、大台南網路購物服務人員職業工會、大台南勞動力援助人員職業工會、大台南工商服務職業工會、大台南市陸上運輸服務人員職業工會、台南市餐盒製作包裝運送職業工會等相關工會後參加勞健保。二、函請中央儘速完備相關法令。三、會同警察局、法制處等組成宣導小組，主動到事業單位說明交通安全、勞動條件、法律扶助等業務，以增進勞資雙方權益。

