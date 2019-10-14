爆大巨蛋防災模擬偷吃步　林亮君：消失的2分鐘去哪裡？

▲遠雄大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

大巨蛋14日下午7度闖關都審會。議員林亮君發言時指出，到底防災避難裡面消失的2分鐘在哪裡？遠雄提供的大巨蛋最佳情境模擬結果，根本不可能在8分鐘內完成，遠雄的模擬是用文獻最小的28秒去做，但一般文獻的平均值是1分鐘到2分鐘，「8分鐘不可能離開座位席完成避難，到底2分鐘去了哪裡？希望委員要審慎思考」。

根據都審會要求，大巨蛋的防災避難的電腦模擬，民眾必須達成8分鐘離開觀眾席、15分鐘分鐘離開場館；不過，遠雄之前在都審會提出6種模擬結果，在「最差模式」時，電腦跑到當機。

林亮君辦公室調閱的資料，按照遠雄提供的大巨蛋「最佳情境」與「程式預設情境」的模擬結果，離開座位席的時間分別為7分24秒與7分28秒。若是再加上「特別應變時間（specific response time）」的時間，文獻最少28秒、平均是1到2分鐘，幾乎不可能在8分鐘完成離開座位席。

除非違反常理不需要任何應變時間，否則將災難發生後，決定要疏散避難的「應變時間」加上去，所謂7分24秒與7分28秒是不存在的，8分鐘所有人完成離開座位席的目標是無法達成的。

針對避難壅塞點的部分，都發局回應，遠雄提出的管理機制，北市府認為是不足的，會爭取地面層空間、建物及戶外景觀退縮，爭取做為避難空間，一個室內、室外、引導設施，這才是電腦模擬回饋的重點。都發局強調，會謹慎綜合各面向評估與建議，將商場棟、影城棟2個轉角的1樓作為半戶外空間，用做防災逃難規劃。

另外，民進黨市議員許淑華也到場發言，強調已經「認無可忍」，痛批市長柯文哲根本放棄監督權，大巨蛋屋頂的光害嚴重影響周邊住戶、學童，北市府卻完全沒辦法處理。

▲大巨蛋都審會。（圖／記者陳家祥攝）