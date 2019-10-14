勞動部大動作勞檢　Foodpanda：外送員保險優於法定規範

▲Foodpanda發布聲明表示外送員保險優於法定規範。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳涵茵／台北報導

外界高度關注外送員職安問題，今（14日）勞動部大動作指示職安署會同地方政府針對7家外送平台業者進行勞檢，平台業者Foodpanda（富胖達股份有限公司）也於今特發聲明，表明提供了所有外送夥伴優於法定規範的保險保障。

Foodpanda最新聲明提及， 富胖達股份有限公司為台灣本地註冊公司，公司目前與外送夥伴皆為承攬關係，因此Foodpanda提供所有外送夥伴優於法定規範的保險保障，保險範圍涵蓋死亡、殘廢、第三人體傷、第三人財物損失及超跑事故財物損失，所有外送夥伴在上線前即享有以上保障，細問外送員實際加保金額，Foodpanda則以保險細節不對外公開做回應。

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▲Foodpanda外送員穿梭車陣中。（圖／記者陳涵茵攝）



針對國慶連假桃園外送青年車禍身亡一事，Foodpanda日前對外表示：「我們很遺憾意外事故的發生，公司已指派專人前往慰問並與家屬保持聯繫，後續會再協助家屬申請相關保險理賠並提供必要協助。」希望各界能提供空間讓家屬處理後事，並強調同時將持續加強對外送夥伴的交通安全宣導，避免憾事再次發生，