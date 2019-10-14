糊塗爸懶得找牛奶「改餵紅酒」！　4歲＆2歲幼女中毒昏迷倒路邊

▲ 男子竟餵年幼的女兒喝紅酒。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭赫爾松日前發生一起離譜的案件，由於妻子長期出門工作，一名父親獨自在家照顧一對年幼的女兒，午餐時間到了卻找不到牛奶，竟然以家中的紅酒餵女兒喝下，導致她們嚴重酒精中毒，一度面臨死亡風險，正在醫院接受治療。

當地媒體報導，4歲的瑪麗娜（Maryna）和2歲的露多（Luda）3日中午向父親米可拉（Mykola）討食物吃，而當時喝醉的米可拉給她們的奶瓶中裝的卻不是牛奶，而是紅酒。沒過多久，鄰居便發現這對姊妹在家附近昏倒。

住在這家人隔壁的婦女夏蒂克（Tetiana Shotik）表示，「女孩們動也不動的躺在地上。我們試圖叫醒她們，但失敗了，還聞到一股強烈的酒味，所以叫了救護車。發現她們昏倒之前，我看到她們在家附近的街上唱著奇怪的歌，好像站不太穩，看起來很怪，但我以為她們在玩遊戲。她們手上拿著的牛奶瓶裡裝著一點粉紅色液體。」

瑪麗娜和露多被送往加護病房，被診斷為急性酒精中毒。院方指出，「她們被送醫時處於酒精昏迷狀態，瀕臨死亡。我們採取一切必要措施，成功挽救她們的性命。她們目前正接受藥物治療，沒有生命危險。」

院方也提到，米可拉並未妥善照顧一雙女兒，導致她們身上長蝨子、衣服髒亂，頭髮也打結。而米可拉被帶到警局時也醉到無法走路，宣稱是孩子們自己把酒拿來喝。當地報導則指出，米可拉在冰箱裡找不到牛奶，便將女兒的奶瓶灌滿紅酒；2人至少各喝了約236毫升。

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