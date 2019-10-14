實測原味扭蛋！惹火「蕾絲半透視」遊走道德邊緣　湊近見亮點 ：別亂轉很可怕

記者陳凱力／新竹報導

新竹市火車站附近一間扭蛋機店，竟然大搖大擺的在店門口擺放「原味內褲」扭蛋機，網友覺得好奇，將照片上傳至臉書《新竹爆料公社》引起討論，只是距離原味內褲扭蛋機30公尺處，竟然還有情趣用品大搖大擺豎立在夾娃娃機店內。警方表示，「原味內褲」遊走在道德與法律邊緣，的確很難認定違法，但情趣用品放娃娃機，已確定可依法開罰，將著手偵辦。

▲新竹市鬧區一間扭蛋店，竟以販賣「原味內褲」做噱頭。（圖／記者陳凱力攝，下同）

《ETtoday新聞雲》記者實際走訪該扭蛋店，輕易的就在店門口看見「原味內褲」扭蛋機，一顆「原味內褲」扭蛋要價100元，實際扭出後，打開黑色蛋殼，果然拿到一件紫紅色性感蕾絲內褲，不過由於內褲外觀很新，連標籤都未剪，內褲本身看起來與全新無異，更無特殊味道。除了「原味內褲」扭蛋機，在它的下方還有一台「18禁」的扭蛋機，除了機身寫著「別亂轉很可怕」外，只在左下角看見一張表情誇張的「卡通香蕉示意圖」。

▲「原味內褲」扭蛋機就大方擺放在店門口。



由於扭蛋機台擺設的位置，正好靠近新竹火車站，一旁還有電影院、遊藝場，而距離「原味內褲」扭蛋機30公尺處的夾娃娃機店，更大方放上性暗示意味濃厚的「手部紓壓玩具」，玩具包裝外觀清一色皆是不同風格的爆乳女優，穿著極簡布料的貼身衣褲，擺上性感撩人的Pose，盒上寫者「爆乳女教師」、「輪姦」、「大亨原味」等字眼，機台內更標榜「原味解鎖、全台唯一、限量商品」等字，也令不少家長憂心忡忡。



警方表示，「原味內褲」扭蛋機，因機台有寫上「18禁」警語，又經過包裝，並非公然陳列，因此很難認定妨害風化，目前的確無法開罰；新竹市地檢署主任檢察官陳玉華也表示，雖然扭蛋機標榜18禁的「原味內褲」，但因商品有不透明扭蛋殼做包裝，且內褲販售也無限制不能公開，雖業者標榜「原味內褲」引人遐想，但實際上「原味」仍屬世俗的共識，目前尚未被法律認定為穿過或使用過的，的確有執行上的困難。

▲價值100元的「原味內褲」。



但娃娃機公然擺放情趣、色情物品，且大方地放在任何人都能走進消費的公共場所，只要投入硬幣，就有機會得手，的確已踩紅線。陳玉華表示，情趣用品並非不能販賣，但即使是以娃娃機型態，也應該做空間區隔，該區域更要嚴格管制，禁止未滿18歲的孩童進入，否則即可依《兒童及少年福利與權利保護法》對機台台主開罰1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

▲30公尺外的「原味解鎖」娃娃機，意外引起警方注意。

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