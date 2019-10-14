朱立倫苦勸韓國瑜：不能再犯錯！打選戰不能單靠同溫層

▲前新北市長朱立倫。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對高雄市長韓國瑜的民調始終低迷，前新北市長朱立倫14日表示，這場選戰絕對不能單靠同溫層與國民黨，不能再犯錯、自傷，韓國瑜必須整合各界力量並做全方位的考量。

朱立倫表示，國民黨不要再內哄、不要再犯錯、自傷、自己打自己，擴大支持、爭取朋友，打選戰絕對不可以在同溫層裡，過去這段時間，有些可能是假韓粉的不理性支持者，不斷攻擊黨內先進、國民黨的朋友，這些都只會縮小支持圈。

韓國瑜即將請假，全國跑透透、全力衝刺選舉，卻引發不少選民質疑及民進黨的攻擊。對此，朱立倫說，這是一個選擇，若他全力拚市政，選舉就很難兼顧，若要全力拚選舉，就必須要請假，但他相信韓國瑜會做好完善的安排，在高雄三位副市長以及市府團隊的努力之下，市政一定可以穩定。

另外，對於吳敦義行程繁忙不願接任韓國瑜競選主委，朱立倫說，這要尊重韓國瑜，但最重要的是整合各界、黨與支持者的力量，這場選戰絕對不能單靠同溫層、國民黨，一定要擴大支持群眾、支持層面，韓國瑜必須做全方位的考量。

▲朱立倫出席錦繡河山少數民族風情攝影展。（圖／朱辦提供）

其他人也看了這些新聞...

►郭台銘宋楚瑜明天會面？ 蔡沁瑜：沒有收到邀請 兩人10日後就沒聯繫

►郭台銘願輔選國民黨立委成「多母雞」 吳敦義：哪有拒絕之理啊

►韓國瑜找擔任副手？ 張忠謀親口回：沒這回事！報紙上看的

更多熱門新聞...

►「放韓假」時間逼近！民進黨批韓國瑜躲保護傘：假單應給279萬市民

►賴清德15日初選後首次公開談話有3大方向 將談及跟蔡英文關係

►「蔡賴配」即將成真？ 林宜瑾：台南人期待民進黨最強組合

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來