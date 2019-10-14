根本橡膠輪胎！他開箱「過期5年」鳳梨罐頭　內容物超驚悚





▲ 網友曬出過期5年的鳳梨罐頭，鳳梨片已經變成黑色。（圖／翻攝自nnsmr1781推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

不少人家裡經常會有些買了忘記吃，就這樣擺放到過期的食物。最近有一名日本網友「ふぉい」在推特發文，分享自己在家裡找到一罐鳳梨罐頭，一看保存期限竟然已經過期了5年，他好奇放了這麼久的罐頭打開到底長怎樣，於是決定來「開箱」，沒想到一撬開，裡頭模樣讓他嚇了一大跳。

「ふぉい」12日在推特上發佈了兩張照片，只見罐頭中有著一塊塊黑到發亮的環狀物，模樣像極了電影「末日列車」裡由昆蟲所做成的黑色能量塊，讓人看了食慾全無，也看不出它原來到底是什麼食物。

「ふぉい」解釋，這些黑漆漆的東西，其實是已經超過保存期限5年的鳳梨罐頭，雖然裡頭的鳳梨因為湯汁的關係，沒有乾掉、萎縮，依然保持濕潤、維持圓形，不過本應該是黃色的鳳梨片，卻不知為何變成了黑炭色。

▲ 過期6年的椰果罐頭。（圖／翻攝自Red_Bulief推特）

推文一貼出，短短時間立刻吸引2.2萬人分享、5.4萬人按讚，網友們紛紛在照片下方留言，「這東西是木炭吧！」、「好像橡膠輪胎…」、「再擺久一點就能釀出石油了呢」、「看起來很像巫婆會吃的食物」、「感覺可以很輕易地點燃」、「怎麼不順便嚐嚐看味道如何」；但也有專家說明，「罐子的某處可能有破一個洞，內容物接觸到空氣後就開始氧化，才會變成這樣。通常，罐頭食品在製造沒問題的情況下，應該是可以保存好幾年的，不會這麼輕易就腐爛或產生變化」。

▲ 過期了10年的桃子罐頭 。（圖／翻攝自l_d_h_extatm推特）

除此之外，也有許多網友陸續貼出其他過期的食物罐頭照，像是擺放了6年的椰果罐頭，椰果呈現暗灰色；過了保存期限10年的桃子罐頭，桃子已經變得烏漆墨黑；過期了15年的煉乳罐頭，煉乳已經膠化、呈現土褐色；甚至還有一罐「20年高齡」的水果罐頭，它的主人還在猶豫是否要跟風開箱。

▼ 過期了15年的煉乳罐頭 。（圖／翻攝自p_15MILK_q推特）

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！