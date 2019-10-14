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加州禁售動物毛皮製品　2023年生效最高罰1000美元

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▲ 2023年起加州禁止出售或製作皮草產品（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 2023年起加州禁止出售或製作皮草產品（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國加州州長紐姆森(Gavin Newsom)於10月12日簽署兩項新法案，根據法案內容自2023年起加州禁止出售或製作動物毛皮服裝、鞋子和包包。另外加州同時禁止馬戲團讓貓、狗以及馬之外的動物進行表演，牛仔競技的表演則不在此限。

此項禁令不適用於二手或以宗教、部落為目的所製造的產品，且不包含皮革、狗和貓的皮毛、牛皮、鹿皮、綿羊皮和山羊皮，以及任何毛絨動物的毛所製造的用品，違法者最高可罰500美元(約1.5萬元新台幣)，屢犯者最高可罰1,000美元(約3萬新台幣)。

▲ 毛絨動物的毛所製造的用品不在此限。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 毛絨動物的毛所製造的用品不在此限。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

該法案通過後，美國皮草行業提出強烈抗議，皮草信息委員會揚言要提起訴訟，數據顯示，2014年美國皮草零售業銷售額為15億美元，此項法案將對美國皮革業造成影響。不過，也有相關動物權益保護組織表示，有心人士會透過毒氣、電擊等不人道的方式來獲取動物皮毛，因此贊同此項法案的推動。

紐姆森表示，加州在保護動物權益上一直處於領先地位，包括帶頭禁止禁售動物毛皮產品。另外針對動物禁止在馬戲團表演的禁令，他也強調，我們正在世界發出聲明，像熊和老虎這樣美麗的野生動物，高鞦韆和跳火圈沒有牠們的位置。

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