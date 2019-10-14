10場小鎮表演全台免費欣賞！「劇院級演出+藝術卡車秀」推觀光

▲交通部觀光局邀請6大表演團體參與「小鎮遊戲趣」，包括紙風車劇團、唐美雲歌仔戲團等，力推小鎮觀光旅遊。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

為了帶動小鎮深度旅遊，交通部觀光局將從10月18日至12月7日，舉辦一連串「小鎮遊戲趣」演出活動，邀請6大知名臺灣表演團隊於小鎮演出，包括紙風車劇團、唐美雲歌仔戲團、FOCA福爾摩沙馬戲團、臺灣特技團⋯等，展現在地特色、體驗小鎮文化，吸引遊客到小鎮旅遊。

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觀光局為推廣小鎮旅遊，選出30個經典小鎮，結合客家委員會推薦的10大客庄小鎮，還有國際認證的國際慢城，共40個特色小鎮共同行銷。繼規劃在13個小鎮舉辦系列音樂會，現也在全臺北、中、南、東共選擇10個小鎮，舉辦一連串的小鎮演出活動，包括「3場國家劇院級大型演出」及「7場藝術卡車秀」。

▲交通部長林佳龍（右2）與唐美雲老師（左1）和紙風車劇團的老虎、觀光局吉祥物「喔熊」組長合影。（圖／記者林育綾攝）

交通部長林佳龍提到，目前國旅除了「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」，也搭配小鎮行銷，希望旅遊不只是走馬看花，而是深入在地文化，體驗在地特色。此次很感謝團隊在短時間內規劃，邀請傑出的表演團體各小鎮演出，期望更多人願意走出戶外，認識小鎮文化。

這些表演團體包括：唐美雲歌仔戲團、紙風車劇團、打狗亂歌團、臺灣特技團、即將成真火舞團、FOCA福爾摩沙馬戲團。林佳龍特別感謝表演團體的熱忱，當成「公益」在付出，笑說「畢竟今年預算不多，但明年會加碼！」

▲林佳龍特別感謝6大表演團體的熱忱。

觀光局表示，政府已將觀光產業列無國家重大新興產業之一，目前來臺旅客中有8成是自由行旅客，而國旅市場中有高達9城市自行規劃出遊，促使政府部門思考如何充實在地觀光內涵，將軟硬體品質全面提升。藉由行銷推廣「40個經典／客庄／慢城小鎮」，期待帶動小鎮深度旅遊，創造地方經濟，成為未來國際行銷的新產品，吸引更多國內外旅客到訪。

▲交通部觀光局邀請6大表演團體，在全台的10個小鎮表演「小鎮遊戲趣」，力推小鎮觀光旅遊。（圖／記者林育綾攝）

10場系列小鎮演出活動自10月18日起陸續舉辦，觀光局邀請闔家大小一起體驗小鎮的純樸風情、品嚐在地美食，同時欣賞精彩的演出。

▲10場系列小鎮演出活動自10月18日起陸續舉辦。（圖／記者陳羿妏製作）