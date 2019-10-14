外送安全很重要　蔣萬安要求勞動部：強制業者替外送員加保商業保險

▲外送平台Uber Eats、Food Panda。（合成圖／記者劉維榛攝、讀者提供）



記者蔡文鈴／台北報導

近日發生兩起外送員車禍意外不幸喪生，而外送員在工作過程中安全的責任歸屬也受到關注。對此，立委蔣萬安14日在立法院衛環委員會要求勞動部要拿出具體作為，不要讓外送員獨自承擔風險。

13日晚間，Uber Eats外送員遭撞身亡，Uber Eats承諾會提供家屬必要的協助，至於保險的部分，Uber Eats早前鼓勵外送員自主投保，現在部分外送員已有「雇主補償險」，但公司似乎沒有替外送員投保勞健保。

對此，蔣萬安指出，平台業者說雙方是承攬關係，但雇傭或承攬，「絕不是平台業者說了算」，雇傭責任不能任由外送平台業者以承攬關係規避，讓弱勢的外送員獨自面對高風險的外送事故。

蔣萬安在立法院衛環委員會，特別針對餐點外送員事故質詢勞動部長許銘春，並具體建議以下幾4點：



1.跟金管會研議強制外送業者替外送員加保商業保險。

2.勞動部網頁開闢外送員專區告知外送員權益須知以及職業工會聯繫方式。

3.對於外送員的作業安全指引，勞動部應該要求業者派單時，考慮交通尖峰時間、商家地點及消費者家之間的距離，分配時間合理性，避免外送員搶快造成危險情況 。

4.深夜外送請業者加裝反光設備，減低事故發生之可能，許銘春部長當場表示同意，也會立即研議並執行。



蔣萬安呼籲，新興產業的發展固然重要，但「強化外送員的勞動安全」也很重要，釐清外送平台與外送員之間法律關係只是第一步，外送員的職業危險性需要政府更加重視，不要讓這些年輕的外送員為了拼接單收入，獨自面對、承受職業安全風險。

▲立委蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

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