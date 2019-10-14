1萬噸廚被豬肉剛投放　陸10月上旬生豬價格上漲4.8%

▲10月大陸生豬價格上漲。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家統計局14日公佈的數據顯示，10月上旬生豬價格環比上漲4.8%，同比上漲16.2%，價格為每公斤34.4元人民幣（約新台幣149元）。於此之前，大陸官方曾於9月向市場投放中央儲備豬肉1萬噸，增加豬肉市場供給，保障大陸國慶節期間肉類供應。

大陸國家統計局根據對24個省（區、市）流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，2019年10月上旬與9月下旬相比，17種產品價格上漲，22種下降，11種持平，其中生豬的漲幅為16.2%。

於此之前，大陸商務部為保障國慶節期間肉類供應，投放1萬噸中央儲備豬肉。大陸商務部當時表示，當前大陸豬肉價格上漲較多，市場消費需求有所下降，肉類進口大幅增加，冷凍肉庫存保持較高水平，市場供應總體有保障。

▲ 豬。（圖／CFP）

大陸國家發展改革委新聞發言人孟瑋18日表示，受非洲豬瘟疫情等因素影響，8月豬肉價格明顯上漲，帶動食品價格漲幅較大，但從近期監測情況看，豬肉價格趨於穩定。

為了因應豬肉上漲趨勢，廣西省南寧市一戶農家養出一頭500公斤的「巨無霸大豬」，這隻重達1102磅（約500公斤）的巨豬，在當地大約可以以1萬元人民幣（約新台幣4.3萬元）的售價賣出，是該地平均每月可支配收入的「3倍」以上。

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