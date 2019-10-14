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毒梟砸千萬「勾結保三警」！走私1500kg安毒、K他命　市價百億堪稱歷年之最

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▲▼高雄時任保三總隊的吳警勾結毒梟走私共1500公斤的安毒、K他命。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林姓毒梟勾結時任保三總隊的吳警走私共1500公斤的安毒、K他命。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄橋頭地檢署今年3月破獲史上最大宗安毒、K他命走私案，毒販林嫌為了從越南走私毒品進入國內，私下找來時任保三總隊的吳姓員警協助，再由吳警聯繫沈姓報關業者幫忙，不料專案小組早已掌握情資，於1月底在高雄關查扣2只可疑貨櫃，發現櫃內夾藏安非他命500公斤、K他命1000公斤。橋頭地檢署今全案偵結，依運輸第二、第三級毒品等罪嫌起訴5名嫌犯，其中吳警更涉背職受賄，遭查獲後還一再狡辯，檢方因此建請從重量刑。

起訴書內容指出，林姓毒梟計畫自越南以夾藏貨櫃方式運輸安毒、K他命進國內，因此私下勾結時任保三總隊的吳警、以及報關業者沈嫌；當時林姓毒梟表示，想走私1000公斤的毒品先驅原料入台，希望吳警能從中協助，如若事成願給付新台幣1000萬元為報酬。

吳警禁不起利誘，在應允後還立即向林嫌獻策，將夾藏毒品貨櫃假冒績優公司名義進口，可避免遭到海關或保三總隊查驗。林姓毒梟聞言後相當欣喜，先於107年12月以公司名義進口藏毒貨櫃；吳警及沈嫌獲悉後擔憂若東窗事發，自己恐怕難逃法網，因此還另外偽造不實檢舉筆錄，計畫在案發後自保。怎料在3人各懷鬼胎下，這次的毒品走私卻因越南方面聯繫出錯，導致貨櫃遭到退運。

108年1月，林姓毒梟捲土重來，依照同一模式一口氣進口2只貨櫃，惟專案小組早已掌握相關情資，1月28日前往高雄關針對該2只貨櫃進行開櫃檢查，當場查獲安非他命500包（毛重約1公斤，純度約98%）、K他命1000包（毛重約1公斤，純度98%）。

▲▼高雄時任保三總隊的吳警勾結毒梟走私共1500公斤的安毒、K他命。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄時任保三總隊的吳警勾結毒梟走私共1500公斤的安毒、K他命。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲專案小組在2只可疑貨櫃中發現安非他命500包、K他命1000包，走私數量堪稱歷年之最。（圖／記者吳奕靖翻攝）

在專案小組前往驗櫃前，吳警早已收到風聲，立即透露給沈嫌、再由其轉知林姓毒梟，因此眾人並未依照計畫現身提領貨櫃，而是分頭逃逸。專案小組事後積極向上溯源，於今年3月14日逮捕林姓毒梟，全案細節因此曝光。

橋頭地檢署指出，以林姓毒梟為首的3名毒販涉嫌運輸第二、第三級毒品，其中林嫌還另涉犯對公務員違背職務行為行賄罪；而被告吳姓員警則涉嫌收受賄賂、沈姓報關業者則涉公文書登載不實等罪。檢方指出，此次進口安毒、K他命多達近1500公斤，堪稱歷年之最，如若闖關成功、流入黑市，市價恐突破新台幣百億元，對於社會危害相當巨大；而吳姓員警職司安檢任務，竟不知替國家把關，反與毒梟勾結，利用職務上所知悉之檢查漏洞夥同毒梟走私，且遭查獲後還一再飾詞狡辯、毫無悔意，因此均請從重量刑。

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