南方澳大橋拚3年重建啟用！　林佳龍曝關鍵：時間應可再縮短

▲南方澳大橋持續進行拆除作業。（圖／記者游芳男攝）

記者賴文萱／台北報導

宜蘭南方澳大橋1日發生坍塌意外，交通部日前提出斷橋重建計劃，目標在3年內完工啟用。立委陳歐珀今（14）日在立法院交通委員會關心重建期程，交通部長林佳龍表示，現在是找來蘇花改工程團隊接手，2周內將會提出整體規劃以及後續期程，時間應可再縮短。

在南方澳大橋坍塌後，不僅影響漁民作業，也影響當地交通，交通部著手規劃橋梁的興建工程，目標3年內完工啟用。陳歐珀在交委會特別關心重建進度，針對新橋重建期程詢問林佳龍，時間上是不是還有再縮短的空間？

請繼續往下閱讀...

▲林佳龍說，南方澳大橋重建找來蘇花改工程團隊，以他們的能力跟經驗，3年重建期應可再縮短。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，林佳龍說，講3年是希望時間上不要太過匆促，不過，南方澳大橋的重建是由公路總局的蘇花改工程團隊接手，2周內會提出後續規劃跟執行期程，以他們的能力跟經驗，時間應該可以再縮短。

南方澳大橋拆除作業，繼10日第一階段上拱構件拆除後，經連夜刨除橋面瀝青及敲除混凝土塊等，可減輕重量近350公噸，13日啟動第二階段橋面版拆除作業，預計23日完成豆腐岬側橋面版部分切割吊離，接續再逐步向移山路側施作，全部橋面版拆除施工，以不影響漁船臨時航道進出為原則。

交通部次長黃玉霖日前也指出，初步預估，新橋造價約為新台幣5.2億元左右，重建規模不是只有橋面本身，包含兩邊聯絡道會一併拆除，蓋出一條全新橋梁，此外，橋樑形式講究功能、安全，兼顧南方澳漁港成為一個國際觀光港。