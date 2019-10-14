貨車路口未注意前方紅燈　速度過快煞車不及…連撞3車釀2傷

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名邱姓男子（34歲），14日中午駕駛貨車行經台6線1處路口時，因一時恍神，未注意到前方號誌已經變為紅燈，煞車不及連續追撞前方在等紅燈的3輛車，邱男自己還因車頭撞凹，一度夾在駕駛座動彈不得，另1輛遭追撞的小貨車張姓駕駛（70歲），因頭、手挫傷，雙雙送醫救治，所幸2人送醫後皆無大礙。

▲邱姓男子所駕駛的白色貨車，因未注意前方號誌，導致連續追撞3輛在等紅燈的車輛，所幸送醫後皆無大礙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，14日中午11時32分接獲通報，抵達時發現白色貨車邱姓駕駛因車頭凹陷，雙腳夾在駕駛座無法移動，救護人員緊急將車頭拉開救出；另外前方還有1輛張姓老翁所駕駛的小貨車遭受波及，老翁頭部及手受到挫傷，所幸2人送醫後皆無大礙，其餘2車的駕駛則飽受驚嚇。

▲邱男煞車不及連撞前方2車後，又向外側撞上也在等待紅燈的中型貨車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，邱男駕駛貨車行駛快到路口時，沒有注意到號誌已經變為紅燈，當時內側車道已有2輛車在等待紅燈，外側也有1輛中型貨車停在路口；未料邱男因車速過快，發現時已經煞車不及，連撞前方2車，再向外側車道閃避，又撞上另1車，導致自己受困車內。

警方事後也對肇事的邱男施行酒測，酒測值為零；除了邱男及張姓老翁送醫救治外，其餘2車駕駛均毫髮無傷，至於意外發生的原因，警方進一步調查、釐清中。

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