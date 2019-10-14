借50萬讓男友赴澳洲！拍裸照「跨海安慰」卻遭威脅...她崩潰：快被你逼瘋了

▲蘇男向女友借款50萬遠赴澳洲，分手後卻持裸照恐嚇對方。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名女子靜靜（化名）資助交往2年的蘇姓男友50萬，讓他遠赴澳洲，又有求必應拍攝裸照給阿義一解思念之情，孰料，分手後阿義竟然把手中的照片當作籌碼，威脅靜靜與現任男友分手，重回他的懷抱。新竹地方法院審理後，依恐嚇罪判阿義有期徒刑7月。可上訴。

根據判決書，靜靜2016年1月底至2018年10月間與蘇男交往，期間靜靜除了借給蘇男50萬元之外，還曾應男友的要求，拍攝裸露身體隱私部位照片，以慰藉男友的相思之情。但她沒想到蘇男分手後竟然以此要脅，接連用LINE打電話、傳訊息恐嚇，「如果妳不跟現任男友分手，我就把妳的裸照傳給其他人、分享出去」，嚇的靜靜趕緊報警處理。

法院審理時，蘇男否認恐嚇，還說分手之後就沒有與靜靜聯絡過了，因為靜靜全面封鎖他，另外，他人在澳洲也無法打電話給靜靜。

但法官勘驗對話後發現，蘇男曾傳訊「6點沒給我回應，我就直接傳給妳男朋友收藏」、「妳男朋友再跟我要照片了」、「妳分手我會停止這一切」，還將靜靜的裸照上傳網路，嗆聲「撐越久點閱率越多」、「這就是妳封鎖我的後果」等。

這一番威脅也讓靜靜忍不住崩潰，「我跟你已經分手了！我跟你已經沒有任何關係，…然後你欠我50幾萬的錢都沒有跟你討了，我也很努力地一直在上班一直在還了，你為什麼要這樣一直來逼我，你為什麼現在又要拿我的裸照來威脅我，你知不知道我快被你逼瘋了！我的壓力真的很大，你知道嗎？」

新竹地方法院認為，蘇男已經是一名成年人了，遇到感情糾紛不思理性解決的方法，竟然因為太想挽回靜靜，又不滿她跟別人交往，就接連恐嚇，還拿裸照來威脅，犯後又矢口否認犯行，決定依恐嚇罪判他有期徒刑7月。全案仍可上訴。

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