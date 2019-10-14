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傳韓國瑜16日起請假　何庭歡：韓不會把高雄放下　該請假時還是要請

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▲▼韓辦發言人何庭歡媒體聯訪。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲韓辦發言人何庭歡。（資料照／記者黃軍瑋攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜傳出最快16日起開始請假拚大選，競選辦公室發言人何庭歡14日受訪時表示，確切日期決定好會馬上公布，也強調韓國瑜不會忘記市長該盡的責任，也不會把高雄市放下，「但該請假時還是要請假，而不是好像在利用行政資源來行選舉之實。」

何庭歡表示，韓國瑜不會忘記市長該盡的責任，也不會就此把高雄市放下，就算是縣市首長請假，對城市的責任還是在他的肩上，「但該請假時還是要請假，而不是好像在利用行政資源來行選舉之實。」

至於確切請假日期，何庭歡強調，韓國瑜還有很多市政工作必須要完成，且國政、市政之間如何協調，等他做好決定後會馬上公布。

另外，對於蔡英文批評「亡國感其實是國民黨炒作出來的」，何庭歡也回擊，「亡國感」、「芒果乾」這個詞是蔡政府上任以來才開始的，並形容前總統馬英九執政時，他就像台灣園丁，台灣是個漂亮果園，上面種了很多水果，包括100多個國給予免簽待遇，還可實質參與國際組織等。

何庭歡說，蔡政府上任後，果園慢慢被破壞，包括邦交國斷交、兩岸關係越來越緊張，只剩下芒果不斷成長茁壯，「可見芒果乾其實是蔡政府自種、自產、自銷，到底人民想要的是過去欣欣向榮的果園，還是只有芒果成長茁壯的果園，相信人民會做最好的選擇」。

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