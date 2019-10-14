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倉庫惡火沖天　台南市環保局全程監控空污狀況

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▲台南市新市區識昌實業公司大營廠發生火警，堆放該處的固態燃料及木屑起火，環保局派員攜帶懸浮微粒、五項直讀儀執行現場監測，確認是否影響附近醫院、養護中心及市民居住所。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新市區識昌實業公司大營廠發生火警，堆放該處的固態燃料及木屑起火，環保局派員攜帶懸浮微粒、五項直讀儀執行現場監測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新市區1家公司倉庫10月11日晚上發生火警，堆放該處的固態燃料及木屑起火，無其他化學品，台南市環保局除立即派員攜帶懸浮微粒、五項直讀儀執行現場監測外，另準備採樣鋼瓶於下風處進行採樣，並立即查詢風向、及鄰近敏感受體範圍，確認是否影響附近醫院、養護中心及市民居住所。

環保局說，經消防局專業救災及防範，火勢已於12日凌晨獲得控制，不會延燒到附近其他廠房，但仍會持續燃燒，直到12日早上7時才完全撲滅，期間環保局人員也對下風處持續監測懸浮微粒等讀值，確保空氣品質無惡化之虞，此外，為確認本次火警是否產生有害空氣物質，亦在下風處進行鋼瓶採樣並送實驗室分析。

市長黃偉哲表示，針對突發性空氣污染緊急應變事件，環保局及相關局處備有標準作業程序，在環境災害發生時，所有資源及人力都能立即上線，並即時監控把關，對於環保人員在國慶連假期間仍能即時出動，徹夜堅守岡位，特別表達肯定感謝。

環保局長林淵淙表示，類似火災發生時，下風區附近市民建議可緊閉門窗、減少外出，若外出請戴上口罩防護。另外若公私場所符合空氣污染突發事故緊急應變措施計畫，及警告通知作業辦法中需提報對象，也請公私場所應依法提報，自主管理，以減少因空氣污染突發事故所造成的損失。

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