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高空中「加油線斷裂」！　冷靜爸自駕飛機「想過關電源降落」：做最壞的打算

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▲▼（圖／翻攝自YouTube／Family Pilot）

▲飛機降落之後，米勒跟妻子兩人鬆了好大一口氣。（圖／翻攝自YouTube／Family Pilot

 記者黃心瑀／綜合報導

來自加拿大的爸爸米勒（Devin Miller）日前帶著兩個小孩跟妻子，一同駕駛一架小飛機，不過就在高空當中，飛機油門的加油線卻意外斷裂；幸虧當時全機4人都非常鎮定，米勒更在這危急的情況中保持冷靜，透過無線電向地面通報緊急狀況，最後在全油門的狀況下緊急降落成功，而當時的影片也被這名爸爸放到YouTube上，引起大家的討論。

根據《太陽報》報導，米勒親自駕駛小飛機，帶著兩名小孩跟老婆一同出遊，沒想到駕駛到一半，機上的螢幕顯示油門的加油線斷裂，引擎處於全油門的狀態；他透過無線電緊急向地面求救，並要求救護車支援，以為最壞的打算做準備。

期間，米勒冷靜地與地面人員溝通，做出各種嘗試，試圖找出一個最安全的方式降落，而他身旁和身後的老婆跟小孩，似乎為了讓爸爸做出更好的判斷，不吵也不鬧，非常冷靜地等待結果。

報導中指出，當時米勒有意關掉飛機電源著陸，但最後在他的操控之下，飛機高度緩緩下降，並在一陣強烈晃動中成功降落。這段影片上傳到YouTube之後引起許多人的關注，更有人稱讚家人們的表現，讓這名父親可以無後顧之憂地專心處理危機，而米勒也鼓勵其他飛機駕駛要對這種情況做準備，因為他自己有接受訓練，才能幫助他度過這次的空中危機。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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