全球僅3例！男嬰出生「沒有眼睛」　每6個月手術一次「換眼球」

'Happy and smiling' baby born with no eyes is in need of a loving home after his mother gave him up for adoption in Russia because she feared she could not cope https://t.co/vXEFkBj553 — Daily Mail Online (@MailOnline) October 14, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

俄羅斯男嬰薩沙（Sasha）因為罹患罕見疾病，導致雙眼從出生就「沒有眼睛」，而他的媽媽則是在生產前就知道兒子並非健全，並放棄獨自扶養小孩的念頭。現在6個月大的薩沙住在孤兒院中，除了定期接受植入眼球的手術，同時也在等待適合領養他的家庭出現，受到更完善的照顧。

根據《太陽報》報導，早在薩沙出生前，親生母親就因為沒有能力，決定放棄扶養他，並將其送入孤兒院中生活；薩沙一出生，兩個眼窩裡面就沒有眼球，同時也是全世界唯三例天生沒有眼球的案例之一。這種小朋友通常身上會伴隨著許多其他問題，薩沙的額頭被檢測出有2個良性的腫瘤，預計在不久後會動手術切除。

照顧薩沙的護士說，薩沙跟其他的孩子沒有甚麼不一樣，可以玩耍也會微笑，而且是一名開朗的小孩；醫生塔吉安納（Tatiana Rudnikovich）則表示，薩沙現在正定期接受檢查，但是眼睛仍然是個問題，這個小孩愛笑又安靜，而且聽到熟悉的聲音時還會綻放笑容。

報導中指出，儘管被媽媽拋棄、親生父親不明，但薩沙仍努力的活著，最近他被帶到距離聖彼得堡2500英里處的一處醫院，接受植入眼球的手術，一開始醫生先放入較小的眼球，以確保他的臉在成長過程中不會變形，他將每6個月接受一次手術，每次都會更換更大的眼球。

據悉，在薩沙之前，世界是只有兩例嬰兒出生時沒有眼球的病例，紀錄最充分的是住在澳洲雪梨、現年2歲的亞其（Archie Innes），以他的情況來說，除了看不見之外，還患有嚴重的運動遲緩、輕度至中度的聽力障礙以及吸入性肺炎。