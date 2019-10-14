哈吉貝害140河氾濫！「堤防神話」防颱不切實際　日學者：撤離比較快

記者林瑩真／編譯

強颱哈吉貝帶來超過1000毫米的雨量，導致關東地區140處河川、21條河氾濫潰堤，連帶淹沒附近設施及道路。對此，日本專家指出，日本應該跳脫「堤防神話」，直接強化民眾的避難防災意識。

綜合日媒報導，此次颱風造成最嚴重的河川潰堤之一，是長野市的千曲川，有大約70公尺堤防潰決，造成最深5.2公尺的淹水，北陸新幹線的120節車廂通通泡水，最嚴重的情況就是全部報廢。

對此，專精河川工學的岡山大學教授前野詩朗從影像判讀，千曲川水位異常上升，可能是河水滿溢，越過堤防造成堤防潰壞，又稱「越水」，一旦造成堤防潰壞，就會失去堤防功能，讓淹水情況延長。

▲千曲川潰堤，北陸新幹線通通被淹沒。（圖／達志影像／美聯社）

茨城縣那珂川則是在主流與支流匯流處氾濫，可能是下游河幅變窄、支流水位上升，但卻無法逆流回主流，導致「背水現象」（Backwater Phenomenon）。此現象一度於2018年7月造成岡山縣倉敷市真備町地區多處堤防潰決。

日本中央大學水文學的教授山田正認為，這次氾濫的河川皆是「堤防寬度比河川寬度窄」，容易造成結構性破壞，要提升堤防的防護作用，寬度比高度更重要，只要寬度增為2倍，或許能防止潰堤。

日本國土交通省曾推動費用比一般堤防高10至15倍的高規格堤防「超級堤防」，採土堤緩坡形式設計，延長長度，讓洪水高於計畫水位仍不至於潰決，但被民主黨政府暫停，最後僅在首都圈的江戶川、多摩川、淀川等整建。

不過，日本堤防潰決為常事，從財政面來看，要讓日本全國興建完備堤防的「堤防神話」並不實際。因此，前野認為，應該徹底讓民眾有避難、防災的意識，撤離才是降低傷害的最上策。

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