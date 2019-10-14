吳敦義：蔡英文執政「以獨引統」造成濃重亡國感

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對總統蔡英文稱「亡國感」議題是國民黨炒作而來，國民黨主席吳敦義14日中午回應，所謂亡國感是因為民進黨現在執政，不管是「明獨」或「暗獨」，都會以獨引統，且可能引來武統，所以蔡英文才會帶給國民很濃重的亡國感。

吳敦義指出，前總統陳水扁在2000年擔任總統時，那時有54個國家給中華民國護照免簽，但是8年後，扁交給前總統馬英九還是54國，不增不減、不上不下，但是馬英九八年任期的第一個任期四年，就從54個免簽國增加到164國，而且所有邦交國幾乎沒有動，只差一個甘比亞。

他說，因爲當時甘比亞要求我方3000萬美金援助，不符合我方要求「目的要正當，過程要合法，執行要有效」三個原則而拒絕，甘比亞因而與我國斷交，與我斷交後，中國大陸也沒立即跟甘比亞建交，這就是當時「一中各表」的「九二共識」維持了兩岸和平穩定發展。

吳敦義指出，現在執政的蔡英文，過去擔任陸委會主委時，也曾在立院答詢時講出「九二共識」，只不過邏輯錯了，講成「各自表述、一個中國」，各自表述是過程，一個中國是結局，無論蔡英文是明獨或暗獨，都一樣會以獨引統，且可能引來武統，所以蔡英文才會帶給國民很濃重的亡國感。

除此之外，針對相同議題，高雄市長韓國瑜競選總部發言人何庭歡上午受訪時也表示，這陣子大家一直吵「亡國感」、「芒果乾」，但蔡總統對於民進黨兩岸政策沒辦法說清楚、講明白，韓陣營希望舉辦辯論，讓人民看清楚雙方提出的兩岸政策，誰才是真正的福國利民。

何庭歡強調，「亡國感」是從蔡政府上任三年多來開始的；她舉例，馬英九執政以來，他好像台灣園丁，台灣像個漂亮果園，種了非常多種水果，包括上百國免簽待遇，參加實質國際組織，欣欣向榮。

何庭歡表示，但蔡總統執政三年多來，果園慢慢被破壞，連續斷交、兩岸關係緊張，只剩下芒果不斷成長茁壯，「芒果乾」是蔡總統「自種、自產、自銷」，人民想要的是之前欣欣向榮的果園，還是蔡總統接任台灣園丁後變成「芒果乾」成長茁壯的果園，人民會做出最好的選擇。

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