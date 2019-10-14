台南市國中小動保繪畫比賽揭曉　作品將在文化中心展出

▲台南市動保處舉辦的2019年國中小動保繪畫比賽獲熱烈迴響，獲獎者共計56名，將邀請市長頒獎，並展示得獎作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市動保處舉辦的2019年國中小動保繪畫比賽獲熱烈迴響，參賽作品共計961件，評審成績已出爐，獲獎者共計56名，將於10月20日，於台南市文化中心假日廣場舉辦的「汪喵星人愛台南」動物保護宣導活動，邀請市長頒獎，並現場展示得獎作品。

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台南動保處舉辦動保繪畫比賽已邁入第3年，今年以「汪喵星人遊台南」為主題，希望透過學生們純真且充滿想像力的畫筆，呈現人與動物和諧共存的府城。今年參賽作品眾多，能得獎十分不容易，專業的評審老師們也都給與極高評價，每年參賽件數的增加，也顯示老師、學生及家長們對於動保議題的關心及參與度逐漸提升，願意付出時間心力共同參與相關活動。

此次參賽作品質量俱佳，有的充滿童真，有的溫馨療癒，也不乏技巧高超有大匠之風的作品，許多畫作都生動地描繪出人與犬貓同遊台南名勝古蹟、公園綠地、休閒農場及寵物餐廳等場所和樂相處的情景，不但能同時推廣府城觀光，更能呈現人與動物和諧共存的願景，讓友善動物城市的形象更深植人心。

動保處指出，得獎作者如下：國小低年級組：特優正新國小林昕辰、億載國小陳文鴻；優等進學國小陳彤羽、台南大學附設國小王孟筠；佳作紀安國小謝柏群等10名。國小中年級組：特優協進國小黃桂媚、大潭國小黃勁馗；優等進學國小李宥萱、大山國小周萱旻；佳作忠義國小蘇佳秝等10名。國小高年級組：特優永康國小蘇毓媃、文元國小楊宥姍；優等崇學國小楊家瑜、勝利國小許敏宣；佳作進學國小呂庭妤等10名。國中組：特優建興國中洪悅榮、建興國中蔡汎鍒；優等永康國中施彥丞、長榮中學國中部林晅憶；佳作永康國中李沁蓹等10名。完整得獎名單已公布於動保處網站（https://ahipo.tainan.gov.tw/），並將電話個別通知得獎者，得獎者可獲得台南市政府頒發之獎狀及禮券。