加拿大總理被威脅　穿「防彈背心」與粉絲合照：不會改變競選方式

▲加拿大總理總理杜魯道（Justin Trudeau）競選時身邊多了許多保鑣。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）疑似受到安全威脅，12日出席競選活動時，身上穿了防彈背心，旁邊也出現許多名保鑣嚴密保護，但是他一如往常地與民眾近距離互動，開心合照。他表示，即使被恐嚇，「這一點也不會改變我的競選方式。」

杜魯道12日出席安大略省（Ontario）密西沙加（Mississauga）的競選活動，防彈背心從外套與襯衫下方露出。他一如往常地在人群中與熱情粉絲握手、合照，只是身邊多了許多身穿制服、揹著後背包的保鑣護衛。

據了解，杜魯道的妻子蘇菲（Sophie Gregoire-Trudeau）原本預定出席，可是當天沒有現身。保鑣身上都配備著槍械、武器和防彈盾牌。

▲杜魯道（Justin Trudeau）依然與粉絲近距離合照互動。（圖／路透）

杜魯道13日出席約克（York）的另一場政治活動，身上沒有任何保護措施。他被問及安全威脅時，不願透露細節，但強調首要關心的是家人與參加集會的民眾，「這一點也不會改變我的競選方式。但我也聽取了皇家加拿大騎警（RCMP）的建議，並且配合他們。」

加拿大保守黨黨魁熙爾（Andrew Scheer）是杜魯道最大的競爭對手，他12日在推特上表示，「針對政治領袖的威脅，在我們的民主中絕對沒有地位。」新民主黨（NDP）黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh）也說，這一個威脅「令人不安」，「不論你相信什麼，如何投票，都不應該面臨這樣的暴力。」

▲杜魯道表示，威脅不會讓他改變競選方式。（圖／路透）

根據BBC報導，加拿大的高級政治人物鮮少需要高程度的安全防衛與保護，但是近日卻不同以往。環境部長麥肯納（Catherine McKenna）於9月也被指派了維安保鑣，因為她對於氣候變遷的立場招致謾罵與威脅。

加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大警方現在起至10月21日聯邦大選以前，每一天都會上網蒐集針對政治領袖的威脅，並彙整成一份報告。